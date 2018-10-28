«الإمارات للزجاج المسطح» تعرض منتجاتها في معرض جلاستيك بألمانيا

المصدر: دبي - البيان

قامت شركة الإمارات للزجاج المسطح، المملوكة بالكامل لدبي للاستثمار، بعرض منتجاتها وتقنياتها المتطورة خلال مشاركتها في الدورة الخامسة والعشرين من معرض جلاستيك التجاري الدولي الذي انعقد خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الجاري، وذلك في مدينة دوسلدورف الألمانية، بمشاركة أكثر من 1200 عارض وحضور ما يزيد على 40.000 زائر ينتمون إلى أكثر من 100 بلد .وشارك وفد يمثل الشركة في هذا الحدث، لتعريف الزوار والعملاء المحتملين بمنتجات الشركة، بدءاً من ألواح الزجاج الشفاف والملون، والزجاج المسطح العاكس.

وقال غسان مشعل مدير عام الشركة: «تشكّل الفعاليات التجارية الدولية مثل معرض جلاستيك منصة لعرض إمكاناتنا ومنتجاتنا أمام العملاء الحاليين والمحتملين فضلاً عن إتاحة المجال لاستكشاف فرص الوصول إلى أسواق جديدة».