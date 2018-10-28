مؤتمر ومعرض «ستريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2018» ينطلق غداً

المصدر: دبي- البيان

تنطلق غداً فعاليات مؤتمر ومعرض «ستريد الشرق الأوسط للقطاع البحري 2018» بمركز دبي التجاري العالمي. ويجمع الحدث، الذي يعتبر واحداً من أهم المؤتمرات والمعارض المعنية بالصناعة البحرية في المنطقة، ويستمر لغاية 31 أكتوبر ملاّك ومديري السفن ومشغلي الموانئ والجهات المعنية بقطاع الشحن البحري والممولين وكبار المسؤولين في القطاع البحري وغيرهم من المختصين في هذه الصناعة على مدى ثلاثة أيام لبحث كل القضايا المتعلقة بالقطاع البحري.

ومن المتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر والمعرض التجاري وفعالياته المختلفة نحو 300 عارض من أبرز الشركات الدولية العاملة في القطاع البحري، إضافة إلى ما يزيد على 8000 من الحضور، بمن فيهم أهم الخبراء والمختصين المحليين والإقليميين والدوليين العاملين في القطاع البحري.

وستتاح للمشاركين على مدى ثلاثة أيام فرصة التواصل مع رواد هذه الصناعة وعقد الصفقات التجارية وتعزيز العلاقات في ما بينهم وتطوير شراكات جديدة، إضافة إلى الاطلاع على المواضيع، التي تهم القطاع البحري من خلال الجلسات والندوات وحلقات النقاش الشاملة وغيرها من الفعاليات المدرجة على جدول أعمال الحدث.

وتتمحور المواضيع التي ستتم مناقشتها حول الشحن البحري ذاتي القيادة والتشغيل الآلي، ووقود المستقبل، والتكنولوجيا الرقمية والسيبرانية، والتحديات البيئية ضمن القطاع البحري. كما ستتاح للمشاركين فرصة التواصل مع أبرز الموردين في العالم العاملين في مجال توريد وبناء وصيانة السفن.

وسيقام قبيل المؤتمر والمعرض حفل توزيع «جوائز ستريد للقطاع البحري»، التي تحتفل هذا العام بذكراها السنوية الخامسة عشرة.