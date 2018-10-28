«جيه إل إل» تفوز بجوائز العقارات العربية

المصدر: دبي - البيان

حصدت شركة جيه إل إل أربع جوائز ضمن جوائز العقارات العربية، وفازت الشركة بجوائز أفضل مستشاري العقارات في دبي، وأفضل وكالة لتأجير العقارات في أبوظبي، وأفضل وكالة لتأجير العقارات في السعودية، وأفضل وكالة لتأجير العقارات في مصر، وكذلك حظيت بتقدير يعادل الفائز بجائزة عن فئة أفضل وكالة لتأجير العقارات في دبي.

وقال تييري ديلفو، الرئيس التنفيذي للشركة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: رؤيتنا في جيه إل إل هو طرح منظور جديد لعالم العقارات، وسعداء بأن تكلل نتائج هذه الجهود بالتقدير والتكريم في جميع أنحاء المنطقة، خاصة أنها تؤكد مكانتنا الرائدة في السوق بصفتنا المستشار العقاري المفضل في المنطقة، وتُسند مهمة التحكيم واختيار الفائزين بالجوائز إلى لجنة مستقلة تضم 80 خبيراً دولياً في المجال برئاسة اللورد كيثنس، واللورد بيست، وإيرل ليفربول، واللورد ثورسو، أعضاء مجلس اللوردات في البرلمان البريطاني.

وتشمل معايير التقييم نواحي التصميم والجودة والخدمة والابتكار والأصالة والالتزام بالاستدامة. ومن المنتظر في وقت لاحق هذا العام أن يتبارى الفائزون بجوائز العقارات العربية مع الشركات الأخرى الفائزة في آسيا والمحيط الهادئ وإفريقيا والأميركتين وأوروبا لتحديد أفضل الشركات على مستوى العالم في كل فئة من فئات الجوائز.