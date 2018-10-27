"اقتصادية دبي" تستحدث نشاط خدمات المتسوّق الشخصي

المصدر: البيان الالكتروني

أشارت اقتصادية دبي إلى أن "خدمات المتسوّق الشخصي" تأتي ضمن أحدث الأنشطة المستحدثة لرخصة "تاجر" المعروفة سابقاً باسم رخصة التاجر الإلكتروني وهي مبادرة معنية بترخيص المشاريع التجارية والتجارة المنزلية والتي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون في إمارة دبي.

ويشمل نشاط خدمات المتسوق الشخصي المنشآت التي تقوم بالتسوق وشراء مختلف أنواع السلع نيابة عن الآخرين الذين قد لا يتوفر لديهم الوقت أو ليس لديهم الرغبة في القيام بالتسوق بأنفسهم.