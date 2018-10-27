الإمارات من أفضل وجهات جذب الشباب للعمل والمعيشة

المصدر: دبي - سيد صالح

وصف موقع «لندن لافز بيزنيس» البريطاني، الإمارات بأنها واحدة من أفضل وجهات العيش على مستوى العالم أجمع، مضيفاً أن الإمارات تعزز هذه المكانة على نحو متزايد.

وتحافظ على جاذبيتها للعيش، خاصة لدى الوافدين إليها من الشباب الذين يتلمسون بدء مرحلة جديدة في حياتهم العملية. ونشرت الصحيفة أمس تقريراً عن جاذبية الإمارات للشباب، وتناولت فيه أفضل الأماكن للعيش في الدولة وأكثرها ملاءمة لهم وقدرة على تلبية احتياجاتهم.

واختار التقرير أربع وجهات في مختلف أنحاء الدولة، وذلك استناداً إلى عدة معايير، هي قرب الوجهة من أماكن العمل ومقار الشركات، وقربها من المعالم السياحية والوجهات الترفيهية، ومدى توافر خيارات السكن المتنوعة بها.

وكانت أولى الوجهات الأربع التي اختارتها الصحيفة في تقريرها هي: منطقة وسط مدينة دبي، والتي تحيط ببرج خليفة، أعلى مبنى في العالم، و«دبي مول»، أكبر مركز للتسوق في العالم، من حيث المساحة. وجاءت الوجهة الثانية في رأس الخيمة، وهي «جزر المرجان» الاصطناعية. وكانت منطقة «جميرا بيتش ريزيدينس» في دبي، ومدينة «الرحبة» التابعة أبوظبي، هما الوجهتان الثالثة والرابعة، على التوالي.