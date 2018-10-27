دبي سادس أفضل وجهة تسوّق في العالم

المصدر: دبي-وائل الخطيب

حلت دبي في المركز السادس كأفضل وجهة تسوق في العالم 2018 نشرها موقع ترافيل تشانيل، متفوقة على مدن عالمية عريقة مثل لوس انجليس وباريس وروما ومدريد وهونغ كونغ وأوستن.

وقال الموقع إن هذه المدينة موطن لأعظم مركز تسوق على هذا الكوكب، حيث يعتبر مول دبي أكبر مركز تسوق في العالم (على أساس إجمالي الأقدام المربعة). بوجود أكثر من 1200 متجر متنوع تنتشر عبر أربعة طوابق، و160 منفذاً للطعام والشراب، وحتى منتجع تزلج داخلي. أما المدن الخمس الأولى فهي طوكيو، ونيو يورك، وموسكو، وميلانو ولندن.

وعلى صعيد متصل قال موقع صحيفة «لوس انجليس تايمز إكسبيدشيمز»: إن دبي التي تحتضن أبدع ما صنعته يد الإنسان من عجائب معمارية، والتي كانت يوماً في معظمها صحراء جرداء، أصبحت اليوم موطناً لواحد من أكثر خطوط الآفاق المتميزة نمواً في العالم، وبفضل الاستثمارات الضخمة من قبل الحكومة والمستثمرين الأجانب، انبثقت مئات من ناطحات السحاب الخيالية.

وأضاف:«تشمل مشاريع البناء الطموحة برج العرب، الأيقونة المعمارية المصممة على صورة شكل شراع تقليدي. ونخلة جميرا، ومجموعة جزر اصطناعية على نطاق غير مسبوق على هيئة شجرة نخيل. وبرج خليفة، أطول ناطحة سحاب في العالم. وهي بمثابة مجموعة متنوعة من التصاميم الإبداعية المبهرة، التي تشكل ثمرة من بنات أفكار الشركات المعمارية المستوحاة من التصاميم العربية والعالمية».

ويعد مول الإمارات من أكبر مراكز تسوق في العالم. وهذا المجمع الضخم أكثر بكثير من مجرد كونه مركزاً للتسوق. كما أنه موطن لـ «سكي دبي»، أول منتجع داخلي للتزلج في الشرق الأوسط بالإضافة إلى اعتباره إنجازاً معمارياً رائعاً. يشمل هذا البناء الفريد 5 منحدرات للتزلج ومساراً للتزلج يبلغ طوله 400 متر.