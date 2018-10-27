طائرة «الإمارات» العملاقة A380 إلى سان بطرسبرغ لـ 4 أيام

المصدر: دبي- البيان

شكّل وصول رحلة طيران الإمارات أمس بطائرتها الايرباص العملاقة«A380»إلى سان بطرسبرغ حدثاً تاريخياً لصناعة الطيران في روسيا الاتحادية حيث استقبل مطار بولكوفو الدولي الطائرة التي تشغلها الناقلة للمرة الأولى إلى هناك.

وأقيم حفل استقبال في المطار حضره فاديم بيسبيرستوف مدير مكتب طيران الإمارات في روسيا، وجوليان فرانيات رئيس إيرباص الإقليمي في روسيا، وفلاديمير ياكوشيف الرئيس التنفيذي لشركة «نورثرن كابيتال غيتواي»، وعدد من المسؤولين وممثلي وسائل الإعلام.

وتشغل طيران الإمارات طائرات الإيرباص A380 لأربعة أيام بين دبي ومدينة سان بطرسبرغ بدلاً من البوينغ 777 لتلبية طلب العملاء المتنامي على السفر خلال موسم العطلات ومن المتوقع أن تنقل من 25 حتى 29 أكتوبر 2018 أكثر من 2350 راكباً على هذا الخط.

وقال فاديم بيسبيرستوف: «روسيا سوق مهمة بالنسبة لنا وسوف نواصل تطوير عملياتنا فيها، يسرنا أن نعيش هذه اللحظة التاريخية لصناعة الطيران مع شركائنا في مطار بولكوفو الدولي وشركة إيرباص. ويؤكد هذا الإنجاز استعداد المطار لاستيعاب الطائرة العملاقة ذات الطابقين .

كما يعكس طلب العملاء المتنامي على السفر إلى الوجهات التي تخدمها طيران الإمارات في روسيا. ونشكر شركاءنا في مطار بولكوفو الدولي وشركة إيرباص على مساهمتهم في تسهيل هذه الخدمة المؤقتة».

توسّع الخدمات

وقال فلاديمير ياكوشيف: «بدأت طيران الإمارات خدمة مطار بولكوفو الدولي عام 2011. ويسرنا أن نشهد نمو وتوسع خدمات الناقلة الرائدة عالمياً في سان بطرسبرغ وتوفير خيارات أكثر للسفر من المدينة. ويعكس تشغيل الطائرة A380 طلب العملاء المتنامي على السفر بين دبي وسان بطرسبرغ .

موضحاً أن مطار بولكوفو الدولي مجهز بالكامل لاستقبال طائرات من هذا الطراز وسوف يحرص فريق عمل المطار، عندما تقرر طيران الإمارات استخدام الطائرات العملاقة على هذا الخط في مواسم ذروة الحركة أو مناسبات أخرى، على توفير خدمات الركاب والمناولة وفقاً لأعلى المعايير التي تعتمدها».

وكانت طيران الإمارات قد بدأت خدمة روسيا عام 2003، حيث تشغل حالياً رحلات إلى موسكو وسان بطرسبرغ وأعلنت مؤخراً عن خطط لإطلاق رحلة يومية ثالثة إلى مطار موسكو دوموديدوفو لتوفر للعملاء 28 رحلة أسبوعياً من هاتين الوجهتين في روسيا.

مجموعة وجهات

وسوف يتمكن المسافرون من سان بطرسبرغ خلال هذه الفترة من تجربة الايرباصA380 عند متابعة سفرهم إلى مجموعة واسعة من الوجهات السياحية والتجارية ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية بما في ذلك موريشيوس وبانكوك وسنغافورة وهونغ كونغ وسيدني وملبورن وغيرها، مع توقف قصير في دبي.

وسوف تستخدم الناقلة على رحلتها «ئي كيه 175» طائرة A380 بتقسيم الدرجات الثلاث توفر 519 مقعداً: 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و429 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.