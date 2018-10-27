سفيرتنا في هلسنكي: «فلاي دبي» تدعم التدفق التجاري والسياحي مع فنلندا

المصدر: هلسنكي- عائشة الكعبي

أكدت نورة محمد جمعة سفيرة الدولة لدى هلسنكي في فنلندا، خلال كلمتها في حفل إطلاق فلاي دبي تشغيل أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، إن الخط الجديد سيدعم التدفق التجاري والسياحي بين الإمارات وفنلندا، وسيعمل على مد جسور التواصل المباشرة وتعزيز الروابط القوية التي تجمع بين البلدين بما يحقق المصالح التنموية المشتركة.

وأوضحت أن فتح خط الطيران الجديد سيكون بوابة مهمة لدولة فنلندا في إكسبو 2020 دبي، لا سيما مع اقتراب موعد استضافة دولتنا للحدث العالمي والتاريخي المهم، خاصة أن فنلندا من الدول التي أعلنت مشاركتها.

وأضافت السفيرة نورة جمعة أن الخط الجديد لطيران فلاي دبي سيعزز من خيارات السفر الجوية في كل المواسم، حيث تعتبر فنلندا من أبرز الوجهات السياحية في السوق الأوروبية، كما تعتبر دبي وجهة مفضلة لملايين السياح طوال العام، وهي فرصة ليطلع من خلالها السائح الفنلندي على مقومات السياحة في الإمارات بشكل عام ودبي بوجه خاص، الأمر الذي سيعمل على إنعاش قطاع السياحة في كلا البلدين.