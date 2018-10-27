«أسبوع بلا مراكز خدمة» يمهّد لـ«رقمنة» دائمة في دبي

المصدر: دبي - البيان

توقعت «سامتيك ميدل إيست» أن تصبح دبي بلا مراكز خدمة بحلول 2021، مشيرة إلى أن مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» حققت نجاحاً وتجاوباً من جانب العملاء في مختلف الإدارات والهيئات الحكومية وهو ما يمهد لرقمنة دائمة.

وقال سمير عبد الهادي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «سامتيك ميدل إيست» إن مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» كانت بمثابة اختبار لمدى نجاح جهود دبي في التحول الرقمي الكامل، وقد أبدى العملاء في مختلف القطاعات تجاوباً كبيراً، ما يؤكد بشكل قاطع أن الإمارة تسير على الطريق الصحيح في استراتيجيات التحول الرقمي.

وأضاف في دراسة أعدتها الشركة حول أداء المراكز خلال «أسبوع بلا مراكز خدمة»، أن المبادرة أطلقتها دائرة المالية في دبي واستهدفت من ورائها بناء ثقافة الرقمنة وتشجيع المتعاملين على تغيير سلوكهم في إجراء المعاملات الحكومية والتحوّل للقنوات الذكية في سداد الرسوم.

وشملت توفير الخدمات في 40 جهة حكومية عبر الإنترنت لمدة أسبوع، قام خلالها المتعاملون بإنجاز الأعمال عبر القنوات الذكية، ضمن خطة التحوّل الذكي في 2021، الذي سيشهد آخر معاملة ورقية حكومية في الإمارة.

وأكد أن مبادرة «أسبوع بلا مراكز خدمة» تساهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مسيرة التحوّل الذكي بالإمارة بعد النجاح الكبير الذي أحرزته في دورتها الأولى العام الماضي موضحاًأ ن دائرة المالية اتبعت أسلوباً ذكياً جداً عندما رصدت مبلغ مليون درهم كمكافآت للمتعاملين الذين يلجأون إلى إنهاء معاملاتهم عبر القنوات الذكية، وذلك من خلال إجراء سحوبات على تلك المعاملات.