«بن غاطي» تطور مشروعين في الجداف بمليار درهم

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

كشف المهندس محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي، رئيس القسم المعماري في (بن غاطي للتطوير)، أن شركته باشرت خططاً لتطوير مشروعين في منطقة الجداف بقيمة تصل إلى مليار درهم، في اطار مضاعفة استثماراتها العقارية إلى 7 مليارات درهم بحلول 2020، صعوداً من 25 مشروعاً بقيمة إجمالية لامست 3 مليارات.

وقال إن المشروع الأول سيحمل اسم «بن غاطي بوتيك هوتيل» ومساحته 500 ألف قدم مربع بقيمة 600 مليون درهم ويضم 700 وحدة فندقية وسكنية، أما المشروع الثاني فيحمل اسم «بن غاطي جيت وي» مساحته 250 ألف قدم مربع ويجري حالياً إنجاز التصورات الهندسية الخاصة به.

ولفت إلى أن المشروعين الجديدين يأتيان في سياق خطة الشركة لتوسيع محفظتها العقارية الاستثمارية عبر تشييد مشاريع نوعية في مواقع استراتيجية البالغة مساحتها 3 ملايين قدم مربع ويتوجب إنجازها على مراحل حتى 2020 باستثمارات تتجاوز 4 مليارات درهم. وأكد أن الشركة تمتلك 4 ملايين قدم مربع من الأراضي أغلبها تقع في واحة السيليكون والخليج التجاري وجميرا فلج سيركل والجداف، كما تدرس الاستثمار في أراضٍ جديدة.