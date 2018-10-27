سوق دبي الحرة تحتفي بمهرجان «ديوالي» بعروض ترويجية

المصدر: دبي- البيان

أطلقت سوق دبي الحرة عدة عروض ترويجية بمناسبة مهرجان الأنوار الهندي «ديوالي»، بما فيها تخفيضات 20% يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، ستكون متاحة للقادمين والمغادرين في مطاري دبي وآل مكتوم الدوليين، وذلك قبيل الاحتفال بمهرجان ديوالي الهندي.

خصومات

ويقدم العرض خلال اليوم الأول والثاني من نوفمبر خصومات 20% على مجموعة من السلع تشمل العطور، مستحضرات التجميل، ساعات اليد، السكاكر، المأكولات المعلبة، السلع منزلية، في حين يُستثنى من العرض بعض الأنواع من ساعات اليد والعطور. وبإمكان عملاء سوق دبي الحرة الاستفادة من العرض عبر الإنترنت من خلال الطلب المسبق أو عند استلام السلعة والدفع في متاجر السوق في ذات التاريخ.

منصّة

وقال كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: يحظى عملاء سوق دبي الحرة الهنود بأهمية كبيرة لدينا، ومهرجان ديوالي يحتفي به الهنود في جميع أنحاء العالم، ونحن سعداء بمشاركتهم احتفالاتهم بهذه المناسبة الخاصة. وتزيّنت منافذ بيع التجزئة في سوق دبي الحرة بهذه المناسبة، وعرضت المنتجات الأكثر شعبية، بينما سيرتدي موظفو السوق الحرة من الجنسية الهندية الأزياء التقليدية الهندية لإضفاء أجواء مميزة.