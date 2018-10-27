المصدر: سنغافورة - وكالات

قال مسؤولون في الهند أمس إن من المتوقع أن تملأ شركة «أدنوك» صهاريج التخزين التي تعاقدت عليها مع الحكومة الهندية بالكامل في الأسبوع الأول من نوفمبر.

وأضافوا أن «أدنوك» ملأت حتى الآن ثلثي الطاقة الاستيعابية للصهاريج البالغة 5.86 ملايين برميل في منشأة الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في منجالور بخام داس.

وقال سانجاي سودهير الأمين العام المشترك للتعاون الدولي بوزارة البترول والغاز الطبيعي الهندية «الناقلة الثالثة العملاقة ستصل الأسبوع المقبل». وقال إن «أدنوك» بمقدورها استغلال المخزون وبيع جزء من الخام إلى شركات التكرير الهندية بموجب اتفاق مدته 7 سنوات مع الحكومة الهندية.

إلى ذلك تعتزم «أدنوك» بدء أعمال الصيانة لمجمع «مصافي المكثفات النفطية» التابع لها في الرويس خلال يناير حسبما نقلت «بلومبيرغ».