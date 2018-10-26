طيران الإمارات تشغل طائرة الإيرباص "A380" الى سان بطرسبورغ

المصدر: وام

تشغل طيران الإمارات طائرات الإيرباص "A380" بدلا من البوينج "777" لأربعة أيام في الأسبوع بين دبي ومدينة سان بطرسبورغ لتلبية طلب العملاء المتنامي على السفر خلال موسم العطلات.

ومن المتوقع أن تنقل خلال الفترة من 25 حتى 29 أكتوبر 2018 أكثر من 2350 راكبا على هذا الخط.

وكانت طيران الإمارات بدأت خدمة روسيا عام 2003 حيث تشغل حاليا رحلات إلى موسكو وسان بطرسبرغ وأعلنت مؤخرا عن خطط لإطلاق رحلة يومية ثالثة إلى مطار موسكو دوموديدوفو لتوفر للعملاء 28 رحلة أسبوعيا من هاتين الوجهتين في روسيا.

وسوف يتمكن المسافرون من سان بطرسبرغ خلال هذه الفترة من تجربة طائرة A380 عند متابعة سفرهم إلى مجموعة واسعة من الوجهات السياحية والتجارية ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية بما في ذلك موريشيوس وبانكوك وسنغافورة وهونج كونج وسيدني وملبورن وغيرها مع توقف قصير في دبي.

وسوف تستخدم الناقلة على رحلتها "ئي كيه 175" طائرة A380 بتقسيم الدرجات الثلاث توفر 519 مقعدا: 14 جناحا خاصا في الدرجة الأولى و76 مقعدا يتحول إلى سرير مستو في درجة رجال الأعمال و429 مقعدا مريحا في الدرجة السياحية.

وتغادر رحلة طيران الإمارات "ئي كيه 175" من مطار دبي الدولي الساعة 3:45 عصرا وتصل إلى سان بطرسبرغ الساعة 8:50 مساء أما رحلة العودة "ئي كيه 176" فتقلع من مطار سان بطرسبرغ الدولي الساعة 11:55 ليلا لتصل إلى مطار دبي الدولي الساعة 6:55 صباح اليوم التالي.