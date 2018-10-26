«مطار دبي» الثالث عالمياً في التسوّق

المصدر: دبي- وائل الخطيب

احتل مطار دبي الدولي المركز الثالث في قائمة أفضل مطارات العالم للتسوّق، بعد كل من مطاري سخيبول أمستردام، ومطار شانغي سنغافورة، متفوقاً على مطاري هيثرو، وهونغ كونغ.ووفقاً للتقرير الذي نشرته مجلة «departures» التابعة لأمريكان إكسبريس.

فإن مطار دبي، يعد في ظل مرور أكثر من 80 مليون مسافر سنوياً، واحداً من أكثر مراكز السفر ازدحاماً، وأكثرها جاذبية. وبفضل تفوقها كماً ونوعاً، حققت متاجر سوق دبي الحرة، التي توفر السلع المتميزة بمختلف أنواعها، مبيعات بقيمة 1.6 مليار دولار في العام الماضي، وتقيم سوق دبي الحرة سحوبات شهرية على السيارات الفاخرة والدراجات النارية.

بالإضافة إلى سحب المليونير المليون. وأدرجت شبكة «سي إن إن» الأميركية مطار آل مكتوم الدولي بين أفضل 16 مشروعاً في العالم لتجديد وتوسعات المطارات. وذكرت أن المطار سوف يشتمل مستقبلاً على خمسة مدارج وثلاثة مباني مسافرين.