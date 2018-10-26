«فيتش» تثبت تصنيف «أبوظبي للأنابيب المحدودة»

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

أكدت وكالة فيتش العالمية لخدمة المستثمرين تصنيف شركة مصنع أبوظبي للأنابيب المحدودة على الفئة «إيه إيه»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي الوقت نفسه ثبتت الوكالة العالمية تصنيف اصدار شركة الأنابيب المحدودة من السندات على «إيه إيه». تشمل السندات شريحة بقيمة 837 مليون دولار وتستحق عام 2029 وبسعر فائدة 3.65%، وسندات بقيمة 2.2 مليار دولار بسعر فائدة 4.6% تستحق عام 2047.

وقالت الوكالة إن التثبيت والتوقع المستقبلي يعكسان أثر الاتفاقية الداعمة مع شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي تعزز التوقعات طويلة الأجل للتدفقات النقدية للشركة.