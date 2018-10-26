«أصداء بي سي دبليو» تحصد عدداً من جوائز الأعمال الدولية 2018

المصدر: دبي - البيان

حصدت شركة «أصداء بي سي دبليو» 28 جائزة خلال حفل توزيع «جوائز الأعمال الدولية 2018» المعروفة باسم جوائز «ستيفي»، تنوعت بين 5 جوائز ذهبية و10 فضية و12 برونزية في فئة العلاقات العامة، منها الجائزة الذهبية لشركة العام للعلاقات العامة في الشرق الأوسط، إضافة إلى جائزة «جراند ستيفي» الخاصة بوصفها «شركة العلاقات العامة الأكثر تكريماً» على مستوى العالم.

وحازت حملة مجموعة «جيمس للتعليم» تحت شعار «نرى النبوغ في كل طفل» على جائزتين ذهبيتين عن فئتي «التسويق: الخدمات الاستهلاكية» وعن «إدارة السمعة - العلامة التجارية»، إضافة إلى جائزتين فضيتين عن الاتصالات المؤسسية والعلاقات المجتمعية. وفاز استطلاع رأي الشباب العربي السنوي العاشر 2018 الذي حمل عنوان «عقد من الآمال والمخاوف» بجائزة ستيفي الذهبية عن فئة «أفضل ورقة عمل أو تقرير بحثي».