«غرفة أبوظبي» تستعرض آليات توفير الأمن السيبراني

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع شركة ويليز واتسون تورز وشركة إنس آند كو في مبنى الغرفة، ندوة حول موضوع «إدارة المخاطر ومسائل قانونية في التأمين على الأمن السيبراني» شهدها العديد من ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمعنيين والمهتمين بمجال تقنية أمن المعلومات.

وناقشت الندوة العديد من المحاور حول بيان حجم وتأثير الهجمات الإلكترونية عالمياً وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، والتعريف بالإطار القانوني المرتبط بالجريمة الإلكترونية وحماية البيانات في الشرق الأوسط بشكل عام، ودولة الإمارات بشكل خاص وتقديم الحلول المتوفرة لمعالجة المخاطر الناجمة عن الجريمة الإلكترونية واختراق البيانات، فضلاً عن أفضل الممارسات العالمية التي أصبحت متوفرة لمعالجة مشاكل الأم السيبراني.