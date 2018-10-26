مشاركة بارزة لـ«أراضي دبي» في مجلس معايير التقييم الدولية

المصدر: دبي- البيان

شاركت دائرة الأراضي والأملاك بدبي في تنظيم الاجتماع السنوي لمجلس معايير التقييم الدولية، الذي استمر أربعة أيام في دبي حيث كانت راعياً رئيسياً للحدث وسجلت مشاركة فاعلة من خلال شركة الإمارات للحلول العقارية- الذراع التقنية للدائرة.

واستقطب الاجتماع أكثر من 120 مشاركاً من 27 دولة هم أعضاء المنظمة الدولية إضافة إلى عقاريين ورجال الأعمال وقادة حكوميين وتم خلاله تنظيم العديد من ورش العمل والجلسات الحوارية الخاصة والعامة إضافة إلى الخطب والكلمات التي ألقاها خبراء ومتخصصون في مجال تطوير معايير التقييم.

وأعرب سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن فخره برعاية الدائرة للاجتماع السنوي لمجلس معايير التقييم الدولية، والذي مثل فرصة لإبراز التطور الهائل الذي حققته الدائرة في مجال تطبيق أرقى المعايير في مختلف عمليات التنظيم والتسجيل والتقييم العقاري.

وقال: إننا نقف الآن على أعتاب مرحلة من النهضة التقنية الشاملة في المعاملات العقارية كافة حيث حرصنا خلال السنوات الماضية على التناغم التام مع استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «البلوك تشين»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل أكتوبر الماضي وتقودها «دبي الذكية».

وأوضح بن مجرن أنه تم اختيار مدينة دبي ملتقى للاجتماع السنوي للمنظمة الدولية كونها رائدة في مجال القطاع العقاري ولتبنيها أفضل الممارسات في هذا المجال وسيساهم في اعتماد معايير التقييم المحلية ومواءمتها مع المعايير الدولية العالمية للتقييم ورفع الجودة وكفاءة التقييم العقاري في دبي.

من جانبه سلط مريد مصطفى مدير العمليات في شركة الإمارات للحلول العقارية الضوء على أهمية توفير الحلول الذكية للقطاع العقاري من تطوير قنوات وتطبيقات ذكية تعتمد على تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي بهدف ترسيخ مكانة دبي لتكون الوجهة الأولى عالمياً للعيش والعمل والاستثمار.

معايير

وفي جلسة حوارية أقيمت على هامش اليوم الأخير من الاجتماع السنوي لمجلس معايير التقييم الدولية، أثنى المهندس محمد الدح مدير إدارة الشؤون الفنية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي على جهود المجلس وعلى علاقة الشراكة منذ عام 2010 في عملية تطوير معايير التقييم، مشيراً إلى القفزات النوعية التي حققتها «أراضي دبي» في مجال التقييم لتكون مركزاً عالمياً للتميز في هذا المجال.

يشار إلى أن مجلس معايير التقييم الدولية «IVSC» هو منظمة خاصة مستقلة وغير ربحية تم تأسيسها في الولايات المتحدة ويوجد مقرها الرئيسي في لندن حيث يقوم المجلس بتطوير المعايير الفنية والأخلاقية والترويج لها من أجل إجراء عمليات التقييم التي يعتمد عليها المستثمرون وغيرهم.

ولتطوير المعايير والإرشادات الفنية الصادرة عنه يتبع مجلس معايير التقييم الدولية عملية إصدار أبحاث المناقشات والكشف عن المسودات وتكون اجتماعات مجلس المعايير والمجلس الاحترافي مفتوحة لحضور المراقبين.