«جوتيك» يعتمد أحدث الحلول الذكية لصناعة النفط

المصدر: دبي - البيان

انتهت أمس فعاليات الدورة الثانية من مؤتمر ومعرض تكنولوجيا الغاز والنفط «جوتيك» الذي نظمته «دراغون أويل» - الذراع الاستثمارية لـ«إينوك» التابعة لحكومة دبي تحت شعار «الابتكار وكفاءة القوى العاملة» في قطاع النفط والغاز، حيث تم بحث أحدث الحلول الذكية في صناعة النفط.

منصة مميزة

وأكد علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراغون أويل»، أهمية «جوتيك» الذي يعد منصة متميزة جمعت الخبراء والمختصين والقادة في قطاع الغاز والنفط، بهدف التعريف بأحدث التطبيقات والاتجاهات السائدة في هذا القطاع الحيوي مع التركيز على نشر التكنولوجيا والابتكار وأفضل الممارسات، مثمّناً جهود فريق العمل في «دراغون أويل» التي كان لها أبلغ الأثر في النجاح البارز الذي حققته الدورة الثانية لـ«جوتيك».

الحلول الذكية

وكشفت بدرية خلفان مديرة الموارد البشرية لدراغون أويل والمتحدثة الرسمية لمعرض ومؤتمر «جوتيك»، عن تفاهمات بين الشركات التي شاركت في الحدث وشركات أخرى عاملة في قطاع النفط والغاز من أجل الاستفادة من الحلول الذكية والتقنيات الحديثة، وتسخيرها لاستدامة صناعة الغاز والنفط محلياً وعالمياً.

وأكدت أن الدورة الثانية لجوتيك حققت نجاحاً كبيراً من خلال ما قدمته من تقنيات ومعلومات تخدم صناعة النفط والغاز، وكذلك من خلال الإقبال الكبير للمشاركة في جلسات المؤتمر وورش العمل المتخصصة، إذ وصل عدد زوار الحدث إلى 5 آلاف زائر.