«إعمار» تطلق مبيعات «كولكتيف 2.0»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «إعمار» عن إطلاق مبيعات «كولكتيف 2.0» في أعقاب بيع كافة الوحدات التي تم إطلاقها ضمن المرحلة الأولى من مجمع «كولكتيف» المفهوم المبتكر لمساحات العيش المشترك في «دبي هيلز استيت» الوجهة الخضراء قرب «وسط مدينة دبي» و«سيتي ووك».

ويقدم «كولكتيف 2.0» للعملاء فرصة التحول من نمط حياة قائم على الاستئجار إلى امتلاك المنازل حيث تبدأ أسعار الوحدات السكنية من 664.888 درهماً للشقة غرفة نوم واحدة مع إمكانية الاستفادة من خطط سداد مبتكرة. ومن المتوقع أن يشهد إطلاق المجمع الجديد إقبالاً حيث يمثل «كولكتيف 2.0» خياراً مثالياً يناسب تطلعات جيل الألفية والمهنيين ورواد الأعمال الراغبين بالإقامة في أجواء عصرية.

موقع حيوي

وتمتاز المرحلة الثانية من «كولكتيف» بموقعها الحيوي في قلب «دبي هيلز استيت» على مقربة من فندق «روﭪ» ومجمع الأعمال، مما يزيد من قيمة العقارات.

كما تقع منازل على مسافة قريبة من «نادي دبي هيلز للغولف» وهو ما يعزز من قيمة الاستثمار في المشروع حيث كشفت دراسات أعدتها KMPG و«الجمعية الأميركية الوطنية للعقارات» أن القرب من ملاعب الغولف يرفع قيمة العقارات بنسبة تصل إلى 20 %.