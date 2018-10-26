الإمارات تسهم في تطوير قطاع الاتصالات العالمي

المصدر: دبي- وائل اللبابيدي

أكّد المهندس طارق العوضي، المدير التنفيذي لإدارة شؤون الطيف الترددي في هيئة تنظيم الاتصالات أهمية مساهمة الإمارات في تطوير قطاع الاتصالات على مستوى العالم.

وطرح مقترحات جديدة ومثمرة رسمت منذ عضوية الدولة في مجلس الاتحاد العالمي للاتصالات 12 خريطة قطاع الاتصالات على مستوى العالم.

مشيراً إلى أن الهيئة استكملت الاستعدادات الخاصة بتنظيم مؤتمر المندوبين المفوضين 2018 التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، الذي تستضيفه الإمارات من 29 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2018، الذي يعتبر أعلى هيئات تقرير السياسة في الاتحاد الدولي للاتصالات، كما شملت الاستعدادات الجانب اللوجستي لاستضافة هذا الحدث العالمي، وتشكيل عدد من فرق العمل المختصة لتسيير فعاليات المؤتمر بالشكل الأمثل.

جاءت تصريحات العوضي على هامش مؤتمر صحافي للإعلان عن انطلاق «مؤتمر المندوبين المفوضين 2018» (PP-18) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

والذي تنطلق فعالياته على مدى 3 أسابيع من 29 أكتوبر إلى 16 نوفمبر 2018 في مركز دبي التجاري العالمي بحضور 76 وزيراً و36 نائب وزير ضمن أكثر من 2500 مشارك يمثلون 171 دولة من أصل 193 هي عدد الدول الأعضاء في الاتحاد العالمي للاتصالات ITU.

لتكون بذلك الإمارات الدولة الوحيدة بتاريخ الاتحاد الدولي للاتصالات التي ترأست أو استضافت أهم الاجتماعات والمؤتمرات التابعة للاتحاد منذ عضويتها في مجلس الاتحاد في 2006.

مؤتمر «أخضر»

ولفت طارق العوضي إلى أن المجموعة العربية التي تترأسها الإمارات في المؤتمر ستقدم 40 مقترحاً من أصل نحو 150 مقترحاً سيتم مناقشتها ومصادقة ما يتم الاتفاق عليه خلال المؤتمر الذي سيكون أول مؤتمر «أخضر» أو بلا أوراق بالتعاون مع الاتحاد العالمي للاتصالات ومركز دبي التجاري العالمي.

لافتاً إلى أن من أهم تلك المقترحات، التي تقدمت بها الإمارات ستكون خاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالتكنولوجيات الجديدة الأخرى الناشئة مثل إنترنت الأشياء والمدن الذكية والبيانات الضخمة. كما سيناقش المؤتمر لوائح الاتصالات الدولية بهدف الخروج بلوائح دولية موحدة.

والمواضيع الخاصة بحوكمة وعناوين الإنترنت، وخصوصية البيانات والأمن الإلكتروني واعتماد ميزانية الاتحاد للسنوات الأربع المقبلة، بالإضافة إلى السياسات العليا في قطاع الاتصالات، ومساعدة الدول الفقيرة على تطوير بنية الاتصالات والإجراءات الداخلية للاتحاد .

خبرة كبيرة

وحول الاستعدادات قال حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع لاتصالات: «منذ اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر المندوبين المفوضين بنسخته العشرين باشرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تحضيراتها لإنجاح هذه الفعالية الكبيرة، مرتكزة على الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها في مجال احتضان وتنظيم المحافل الكبرى.

وحريصة على إظهار المكانة الرفيعة التي تتمتع بها دولة الإمارات في عالم الاتصالات والتقنيات الحديثة، وفي هذه الأيام تتابع فرق الهيئة أعمالها الهادفة إلى تحقيق أعلى درجات التنسيق المحلي والدولي والوصول إلى الجاهزية التامة لاستضافة هذا المؤتمر».

وأكد أن استضافة الدولة لمؤتمر المندوبين المفوضين إنما يعكس الدور الحضاري المهم الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في العالم، حيث أثبتت الدولة مستواها في كل المجالات، وباتت مقصداً ومنطلقاً لأهم الفعاليات والمبادرات التي تسعى إلى تقدم البشرية ونشر السعادة بين مختلف شعوب العالم.

مشاركة التجربة

وبدوره أعرب المهندس ماجد سلطان المسمار، نائب المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لقطاع الاتصالات رئيس المؤتمر المرشح، عن ثقته بنجاح فعاليات هذا الحدث الكبير، وقال: الإمارات من الدول الرائدة في خدمات الاتصالات حيث إن جودة خدمة الاتصالات في الدولة هي من الأعلى على مستوى العالم، وهذا المؤتمر هو فرصة مثالية للحديث عن تجربتنا التي نعتز بها.

ومشاركتها مع دول العالم. على مدار ثلاثة أسابيع سيشهد مركز دبي التجاري العالمي العديد من الاجتماعات والنقاشات وورش العمل في مجال الاتصالات، يحضرها أهم الخبراء والمختصين، وبكل تأكيد سنخرج بنتائج وقرارات سيكون لها أثر إيجابي كبير على قطاع الاتصالات على الصعيدين المحلي أو العالمي.

مبادرة

قال المهندس ناصر المرزوقي ممثل الإمارات في الاتحاد الدولي للاتصالات إن وفد الإمارات شكل مجموعة دراسة وعمل باسم «المدن الذكية وإنترنت الأشياء» لوضع أفكار خاصة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في مبادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ اجتماعات مؤتمر المندوبين المفوضين، والتي سيتم طرحها ضمن قطاع التقييس في المؤتمر» .