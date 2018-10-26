مجلس سيدات أعمال عجمان يستعرض مبادراته وأهدافه

المصدر: عجمان - البيان

اطلعت الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية على أحدث مبادرات مجلس سيدات أعمال عجمان ورؤيته المستقبلية في دعم الأسر المنتجة خلال زيارتها مقر مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة عجمان.

واستعرضت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان الأهداف الاستراتيجية للمجلس وأهم البرامج والمبادرات التي تم إطلاقها خلال 2018 كما تم إلقاء الضوء على مبنى سيدات أعمال عجمان والذي يتكون من 3 طوابق ليوفر حلولاً تسويقية توفر 70 محلاً مجهزاً بكامل الخدمات للإيجار السنوي لدعم المشاريع الوطنية .

مبادرات

وقدمت أمينة المهيري عرضاً عن آخر المبادرات التي أطلقها المجلس وهي مبادرة «رفوف» التي تمكن سيدات الأعمال المشاركات من عرض المنتجات بطرق مستحدثة تهدف إلى تشجيع المرأة على خوض تجربة البيع في متجر مصغر والتعريف بالمنتج، كما قدمت عبير الفرج شرحاً للحضور حول «تطبيق هيرات» الإلكتروني الذي يتيح الفرصة لأصحاب المشاريع من التسويق لمنتجاتهم بطريقة ذكية مبتكرة.

وأعربت الشيخة عزة النعيمي عن تقديرها لمجلس سيدات أعمال عجمان ودوره في دعم ريادة المرأة والأسر المنتجة وتوفير معطيات النجاح للأنشطة الاقتصادية .