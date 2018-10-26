رحلات مباشرة بين أبوظبي والعاصمة اللاتفية ريغا

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إبرام اتفاقية شراكة مع «طيران البلطيق» الناقل الوطني لجمهورية لاتفيا، للتعاون بينهما على نطاق واسع، وإطلاق رحلات مباشرة بين العاصمة اللاتفية ريغا وأبوظبي.

وستنطلق أولى هذه الرحلات في 28 أكتوبر 2018 وتستمر لغاية 30 أبريل 2019، والتي ستتيح للمسافرين أيضاً من إستونيا وليتوانيا فرصة زيارة أبوظبي عبر تسيير رحلات مباشرة من مراكزها الثانوية في تالين وفيلنيوس إلى جانب العاصمة ريغا.

وقال سلطان المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «ندرك أهمية دول البلطيق كسوق نمو مستقبلي للعاصمة الإماراتية بناءً على أعداد الزوار القادمين إلى أبوظبي من هذه المنطقة خلال الأعوام القليلة الماضية».