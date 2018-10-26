«الاتحاد للطيران» تسيّر «دريملاينر» إلى كوالالمبور وبروكسل

أعلنت الاتحاد للطيران، أنها تعتزم تشغيل طائرتها المتطورة طراز بوينغ 787-9 لخدمة رحلاتها اليومية المنتظمة من أبوظبي إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، اعتباراً من 20 ديسمبر هذا العام، وإلى العاصمة البلجيكية بروكسل بدءاً من 3 يناير 2019.

وتضم طائرة الاتحاد للطيران الجديدة طراز بوينغ 787 دريملاينر، المرتبة بنظام الدرجتين، مقصورات الاتحاد للطيران من الجيل التالي لدرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، والتي تتضمن 299 مقعداً تشمل 28 «استوديو درجة رجال الأعمال» و271 مقعداً ذكياً بالدرجة السياحية. وقال روبن كامارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمجموعة الاتحاد للطيران: «تعدُّ كل من كوالالمبور وبروكسل من أهم الوجهات ضمن شبكة الاتحاد للطيران، وتحظى بإقبال من المسافرين لأغراض الأعمال والترفيه». أبوظبي - البيان