الإمارات تحافظ على مكانتها بين أقوى 10 دول في العالم

المصدر: Ⅶ دبي ـ أشرف رفيق

حافظت الإمارات على مكانتها ضمن أقوى عشر دول في العالم، حسب أحدث تصنيف صادر عن «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» 2018.

وحلت الدولة في المركز الأول إقليمياً، والمركز العاشر بين أقوى دول العالم، بينما جاءت السعودية في المركز التاسع.

وأشار التقرير إلى احتياطيات الإمارات الكبيرة من النفط والغاز وتأثير ذلك في سرعة معدل نموها الاقتصادي. وأشار إلى أن الإمارات تضاهي العديد من الدول المتقدمة الغربية حالياً من حيث إجمالي الناتج المحلي. ووصف تقرير «يو إس نيوز آند وورلد ريبورت» الإمارات بأنها من أكثر الدول ليبرالية في الشرق الأوسط. وتقوم الإمارات بتحديث قواتها المسلحة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. واحتلت الولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا المراكز الخمسة الأولى بين أقوى دول العالم.