2.9 مليار درهم تصرفات عقارية في دبي خلال أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.9 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، أبرزها رهون بقيمة 1.6 مليار درهم من خلال 243 إجراء.

حيث شهدت الدائرة تسجيل 710 مبايعات بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 118 مبايعة للأراضي بقيمة 600 مليون درهم و592 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 700 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.6 مليار درهم منها 95 رهن أراض بقيمة 1.3 مليار درهم و148 رهن فلل وشقق بقيمة 300 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 218 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الأولى بقيمة 209 ملايين درهم.

وحققت التصرفات العقارية في دبي أمس أكثر من 839 مليون درهم، بحسب التقرير اليومي لدائرة الأراضي والأملاك. حيث شهدت الدائرة تسجيل 112 مبايعة بقيمة 368 مليون درهم منها 37 مبايعة للأراضي بقيمة 258 مليون درهم و75 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 110 ملايين درهم.

مبايعات

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59 مليون درهم في منطقة جبل علي، تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة جبل علي، ثم مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.