«العربية للمزادات» تحصد 3.8 ملايين من البحرين

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «العربية للمزادات» عن تحقيق إنجاز جديد في المزاد العلني الثالث على الأرقام المميزة للوحات السيارات، الذي نظمته في العاصمة البحرينية المنامة مساء أول من أمس، لصالح شركة «مزاد» التابعة لشركة البحرين القابضة «ممتلكات».

وحققت «العربية للمزادات» التي تأسست في مملكة البحرين تحت مظلة «الإمارات للمزادات» الشركة العاملة في مجال إدارة وتنظيم المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، أرباحاً فاقت التوقعات خلال المزاد بلغت 3.8 ملايين درهم (392,500 ألف دينار بحريني)، وذلك حصيلة بيع 25 رقماً مميزاً من الفئة الجديدة 63.

واستقطب المزاد الذي أدارته ونظمته «العربية للمزادات» في إطار الاتفاقية الموقعة مع «مزاد»، حضوراً كبيراً ولافتاً من محبي اقتناء الأرقام المميزة للوحات سياراتهم. وقد حقق الرقم 630000 أعلى مبلغ في المزاد بقيمة 771 ألف درهم إماراتي (79,000 ألف دينار بحريني).

نتيجة

وقال عبدالله مطر المناعي رئيس «العربية للمزادات»، إن النجاح الذي تحقق في المزاد العلني الثالث يُضاف إلى سجل التعاون الثنائي المثمر بين العربية للمزادات وشركة «مزاد»، وهي نتيجة إيجابية جديدة تضاف إلى النتائج المبهرة المتتالية التي تحققها الشركة لصالح «مزاد» في إطار اتفاقية الشراكة القائمة بين الجانبين، وبالاستفادة من خبرة وريادة «الإمارات للمزادات» في هذا المجال على مستوى المنطقة.

وأشاد طلال عارف العريفي الرئيس التنفيذي لشركة «مزاد»، بالنجاح الذي حققه المزاد العلني الثالث، وبأداء «العربية للمزادات» المتميز وحرصها على اتباع أرقى الآليات والضوابط ووفق أفضل المعايير العالمية لضمان التنفيذ المتقن، وأشار إلى أن الإيرادات التم تم الإعلان عنها سيتم إيداعها بوزارة المالية، مثمناً تعاون الجهات المعنية في المملكة الذي أسهم في إنجاز الترتيبات لإجراء المزاد بنجاح.