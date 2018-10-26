شراكة بـ 6 مليارات ريال بين «إن إم سي» و«حصانة»

المصدر: الرياض- البيان

وقعت شركة إن. إم. سي للرعاية الصحية مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية – الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية ضمن منتدى مستقبل الاستثمار بالرياض حيث يهدف الطرفان إلى تطوير شبكة سعودية من مستشفيات ومرافق الرعاية الصحية بجودة عالية وتوفير اكثر من 3000 سرير في مدة لاتتجاوز 3 سنوات.

وبموجب الشراكة سيتم استثمار ما يزيد على 6 مليارات ريال خلال الخمس سنوات القادمة وخلق فرص عمل تتجاوز 10.000 وظيفة.

وقع مذكرة التفاهم من جانب إن إم سي للرعاية الصحية خليفة بن بطي المهيري نائب رئيس مجلس الإدارة ومن جانب شركة حصانة سليمان بن عبدالرحمن القويز محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة.

فرص استثمارية

وأكد خليفة المهيري أهمية توقيع مذكرة التفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية حيث ستسهم في الارتقاء بالقطاع الطبي في المملكة العربية السعودية وتعزيز العلاقات الأخوية المتينة بين المملكة السعودية ودولة الإمارات.

وقال:«اكتسبت مشاركتنا في فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض أهمية كبيرة عبر الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الطبي في المملكة والدور الذي يمكن أن تقوم به شركة أن. أم. سي للرعاية الصحية في المساهمة في نهضة هذا القطاع الحيوي والهام عبر شبكة من المستشفيات ومرافق الرعاية الطبية التي ستقدم أفضل خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية».

نهضة شاملة

وأضاف : تشهد المملكة العربية السعودية نهضة شاملة في مختلف القطاعات والمجالات ومنها المجال الصحي والطبي وذلك بفضل رؤية السعودية 2030 التي سيكون لها دور هام في تحقيق الريادة والنمو المستدام الذي تستهدفه المملكة.

وأعلنت أن أم سي للرعاية الصحية خطة استراتيجية لتشغيل وإدارة المستشفيات والمرافق الصحية والإستحواذ على منشآت صحية في السعودية خلال الخمس سنوات القادمة وفق آلية وبرنامج زمني محدد يتوافق مع الاحتياج الفعلي لقطاع الرعاية الصحية ويتماشى مع رؤية 2030السعودية والتي أحد أركانها الشراكة مع القطاع الخاص ودعوة المستثمرين في دعم برامج الخدمات التنموية.