طيران الإمارات تدعو عملاءها للسفر بـ"تميّز دائم"

المصدر: البيان الالكتروني

دعت طيران الإمارات، إحدى أشهر الناقلات الكبرى في ريادة الخدمات على مستوى العالم، عملاءها للسفر بـ"تميّز دائم" Fly Better" مع إطلاق وعدها الجريء لعلامتها التجارية الجديدة.

وقال السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "في مثل هذا اليوم من عام 1985، انطلقت عمليات طيران الإمارات بأولى رحلاتها من دبي إلى كراتشي. وفي الوقت الذي تواصل الناقلة نموها المتسارع منذ ذلك الحين، فإن وعدنا للعملاء ظل من دون تغيير، حيث أن طيران الإمارات تعني التميّز الدائم والاستمتاع بتجربة طيران أفضل".

وقال بطرس بطرس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات والتسويق والعلامة التجارية: "حب الابتكار والتميز خصلتان أصيلتان في صلب وأساس طيران الإمارات، وهذا ما يمكننا مراراً وتكراراً من تقديم تجارب سفر جوي مريحة وممتعة لركابنا في جميع الدرجات. فقد كانت طيران الإمارات أول من وفّر شاشات شخصية في كل مقعد في جميع الدرجات، وكانت لنا الريادة في توفير هاتف الأقمار الصناعية في كل مقعد، وفي استخدام الهاتف المحمول الشخصي، وتوفير الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi على الطائرات.

كما كنا أيضاً أول من أدخل أجنحة خاصة في الدرجة الأولى، والصالون الجوي وحمام الشاور سبا، كما واصلنا الريادة بمنتجات جناح الدرجة الأولى المغلق بالكامل ونوافذه الافتراضية. والآن، نؤكد على استمرار تفوقنا وندعو عملاءنا إلى السفر مع طيران الإمارات بـ"تميّز دائم".

وسوف تطلق طيران الإمارات حملتها الجديدة في 1 نوفمبر بإعلانات أنيقة وجذابة عبر وسائط متعددة، تعرض نظامها الفريد للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية ومحتواه المتنوع الواسع. وتتضمن الحملة إعلاناً تلفزيونياً من إخراج مايكل جراسي، الذي أبدع موسيقا The Greatest Showman الشهيرة، ينقل المشاهدين في رحلة خيالية عندما تتحول إحدى المضيفات على الطائرة إلى راقصة تؤدي بالتتابع أنماطاً مختلفة من بوليوود إلى الهيب هوب، وذلك في إشارة إلى المحتوى المتفوق والمتنوع على نظام الترفيه الجوي. وينتهي الحال بروح الدعابة الخاصة بعلامة طيران الإمارات.

ويعرض بالتزامن أيضاً إعلان آخر يروج لشبكة خطوط طيران الإمارات العالمية الواسعة. ويأخذنا الإعلان الثاني عبر العالم مع أنغام أغنية جذابة تم تصميمها خصيصاً للحملة. وتتنقّل أنظار المشاهدين من سهول كينيا إلى برج إيفل، وأخيراً إلى برج خليفة في دبي. وقد تم تصميم وإخراج الإعلان بأسلوب أصبح الآن سمة خاصة بطيران الإمارات، يتميز بانتقالات سلسلة بين الوجهات والميزات المتوفرة على طائرات الإمارات.

وقام بإبداع الإعلان الرئيس في الحملة، ومدته 60 ثانية، مدير العلامة التجارية في طيران الإمارات ريتشارد بيللينغتون. وسوف يبدأ عرض إعلان النظام الترفيهي على شاشة التلفزيون اعتباراً من 1 نوفمبر أثناء العرض الترفيهي الشهير The X Factor UK، كما سيتم عرض كلا الإعلانين في أسواق طيران الإمارات الرئيسة، التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية.

وبالإضافة إلى الإعلانات التقليدية والمنصات الرقمية، سيتم طرح الوعد الجديد للعلامة التجارية "طيران الإمارات.. تميّز دائم" عبر مختلف المناسبات والأحداث التي ترعاها طيران الإمارات.

وسوف يتم كشف النقاب عن شعار "طيران الإمارات.. تميّز دائم" في مضمار ميدان بدبي اعتباراً من 1 نوفمبر، مع انطلاق موسم سباقات الخيل. وسوف يعقب ذلك عرضه عالمياً من خلال لوحات الإعلانات في "ستاد الإمارات" بلندن في مباراة كرة القدم بين آرسنال وليفربول يوم 3 نوفمبر.

وفي يوم 11 نوفمبر، سيظهر فريق "إيه سي ميلان" الذي ترعاه طيران الإمارات، بقمصان تحمل الشعار الجديد Fly Better في مباراته ضد فريق يوفنتوس.