مشاركة إماراتية وخليجية في حملة الترويج «انطلقوا للمغرب»

المصدر: الدار البيضاء - البيان

دشّن المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة برنامج حملة التسويق للسياحة المغربية بالدار البيضاء ومراكش «يو جو موروكو» بمشاركة عشرات من وكالات السياحة من دول شرق آسيا، والشرق الأوسط، والخليج العربي، التي تقام ضمن فعاليات الجولة الترويجية خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2018، وشارك في ورشة العمل التي نظمها المكتب الإقليمي الوطني المغربي للسياحة في أبوظبي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا شركة نيرفانا للسفر والسياحة، إحدى أكبر شركات السفر والسياحة في المنطقة العربية.

وأعرب العديد من مسؤولي شركات السياحة والسفر الإماراتية والخليجية والعربية والهندية المشاركين في الحملة عن سعادتهم بالنتائج التي تحققت مع نظرائهم في الدار البيضاء ومراكش للترويج للسياحة المغربية في الموسم المقبل.

ووقّع العديد منهم اتفاقيات شراكة وتعاون مع الشركات السياحية والفندقية في المغرب لاستقبال العائلات ورجال الأعمال في الموسم المقبل.

وقال محمد صادق شاكر، المدير الإقليمي للمكتب الوطني المغربي للسياحة في أبوظبي، إن المكتب وضع استراتيجية موجهة لبلدان الخليج العربية عبر ربط خطوط طيران عديدة مباشرة نحو المغرب، مشيراً إلى أن كل دول مجلس التعاون الخليجي لديها ربط جوي مباشر مع مطاري الدار البيضاء والرباط، ماعدا دولة الكويت.

تشجيع

وأضاف قائلاً: «الربط الجوي يشجعنا لمضاعفة مجهوداتنا في هذا الاتجاه، لجلب أكبر عدد من السياح، كما نسعى حالياً لفتح خطوط عديدة بين مدن دول الخليج ومدن المغرب»، وأوضح أنه من أجل تشجيع السياحة العائلية العربية، علينا مواصلة التعريف بالمؤهلات المغربية السياحية، حيث أشار إلى أن نسبة السياح الخليجيين إلى المغرب تزداد سنوياً بمعدل يقارب 10 في المئة.

كما أوضح أن السوق الهندية والخليجية السياحية تلقى اهتماماً كبيراً من المسؤولين في القطاع بالمغرب.

وقال عمر العلي، الرئيس التنفيذي للمشاريع والاتصالات لدى شركة نيرفانا للسفر والسياحة في أبوظبي، إن «نيرفانا» تعد الشريك الاستراتيجي للمكتب الوطني المغربي للسياحة بأبوظبي، بهدف تطوير السياحة الخليجية والآسيوية نحو المغرب، وقال إننا نعمل على مستوى دول الخليج والشرق الأوسط والهند للتعريف والترويج للخدمات التي يقدمها المغرب في المجال السياحي، واعتبر العلي أن السياحة العائلية تعد من أهم البرامج التي يركز عليها الفاعلون السياحيون بالإمارات، مشيراً إلى أن عدد السياح الإماراتيين إلى المغرب تجاوز 30 ألف سائح خلال الموسم 2017/‏2018، متوقعاً في المقابل أن تفتح الهند خطوطها الجوية مباشرة نحو المغرب، على اعتبار أن السوق الهندية في هذا المجال كبيرة وواعدة.

من جانبها قالت الدكتورة رحمة العروسي، مديرة التواصل بالمكتب الوطني المغربي للسياحة بأبوظبي للشرق الأوسط وآسيا، إن المكتب بأبوظبي يروج للسياحة العائلية بالنسبة إلى السياح الخليجيين، من خلال إبراز المقومات السياحية عبر ربوع المملكة، التي تغني العرض المغربي.

كازابلانكا تحتفل

وضعت قافلة الترويج التي يطلقها المكتب الوطني المغربي للسياحة مدينة الدار البيضاء المغربية في أولى محطاتها بالغرب، وبمشاركة عشرات من وكالات السياحة من دول شرق آسيا، والشرق الأوسط، والخليج العربي، التي تقام ضمن فعاليات الجولة الترويجية خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2018.

وتعد الدار البيضاء واحدة من أروع المدن المغربية، ويطلق عليها كازابلانكا، وهي أكبر مدينة في المغرب، والعاصمة الاقتصادية. وعن أشهر مزاراتها السياحية تعد حديقة الجامعة العربية من أشهر أماكن السياحة في كازابلانكا.