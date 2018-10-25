البنك الدولي يصدر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي مارس 2019

المصدر: أبوظبي ــ البيان

اختتم فريق البنك الدولي زياراته للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي المعنية بالمؤشرات الرئيسة لإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي 2019 المقرر إصداره في شهر مارس 2019 بما يسهم في تصنيف أبوظبي ضمن 190 الأعلى حول العالم في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

ويعتمد فريق البنك الدولي في إعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لإمارة أبوظبي 2019 على نتائج مؤشرات استخراج تراخيص البناء وتسجيل الملكية العقارية وإنفاذ العقود والحصول على الكهرباء، بالإضافة إلى مؤشر التجارة عبر الحدود.

وأشاد فريق البنك الدولي خلال زياراته الميدانية للجهات الحكومية بمستوى الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها للمتعاملين والمستثمرين ووصفها بأنها تعد نقلة نوعية في جودة وتميز الخدمات التي تسهم في تعزيز تنافسية أبوظبي.

واطلع فريق البنك الدولي خلال اجتماعه مع مسؤولي مركز أبوظبي للأعمال على أهم مشاريع المركز الهادفة الى تعزيز وجذب الاستثمار من خلال تسهيل عملية الترخيص التجاري من خلال تقديم الخدمات الإلكترونية للمستثمرين مثل خدمة تاجر أبوظبي وغيرها، كما تم تعريفه بخدمات التراخيص الاقتصادية عبر منظومة الخدمات المتكاملة «تم» التي تشرف عليها هيئة الأنظمة والخدمات الذكية.