شركة مقرها دبي تبني صوامع غلال في الفلبين

المصدر: دبي -أشرف رفيق

تقدمت شركة «بي تو فيرمس» التي تتخذ من دبي مقراً لها بقرض وعرض لا ينافس لإنشاء 20 صومعة غلال في الفلبين، وفق ما نقلته بلومبرغ عن وزير الزراعة إيمانويل بينول.

وقال الوزير إن السلطة الوطنية للأغذية قبلت عرض الشركة التي مقرها دبي، وهو قرض طويل الأجل بقيمة مليار دولار من أجل إنشاء مرافق زراعية، منها 20 صومعة كبيرة.وقال بينول في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة بيزنس ميرور إن العرض يتلاءم مع برنامج السلطة الوطنية للأغذية للتركيز على شراء المحاصيل محلياً والابتعاد عن الاستيراد عن طريق القطاع الخاص. وسوف يقدم فريق فني من السلطة الوطنية توصياته إلى المجلس الوطني للأغذية، الذي يبحث العرض بدوره قبل الموافقة النهائية.