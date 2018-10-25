«بلوغراوند» تدعم استثمار 20 مليون دولار في تكنولوجيا الضيافة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «بلوغراوند»، شركة تكنولوجيا الضيافة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة المعيشة في المدن الكبيرة، حصولها على تمويل جديد قدره 12 مليون دولار (نحو 44 مليون درهم) قدّمته نخبة من المستثمرين العالميين بمن فيهم «مجموعة جبار للإنترنت» التي تتخذ من دبي مقراً لها، و«ڤينتشر فريندز»، و«إنديڤور كاتاليست».

ويجسد الاستثمار الأحدث الجولة الرابعة والأكبر من عملية تمويل «بلوغراوند»، ليصل حجم الاستثمار الذي قدمه مستثمرون من حول العالم لنحو 20 مليون دولار (ما يعادل 73.5 مليون درهم). ويتمحور مفهوم «بلوغراوند» البسيط حول تأجير مجموعة مختارة وعالية الجودة من العقارات في مواقع مرموقة للمسافرين من الأفراد ورجال الأعمال لفترات متوسطة وطويلة الأمد.

وقال أليكس شاتزيليفثيريو، الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك في شركة «بلوغراوند»: «عمل فريق «بلوغراوند» طيلة الأعوام الخمسة الماضية على صياغة مفهوم جديد لقطاع التأجير الاحترافي في سوق العقارات في دبي وثماني مدن أخرى في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا».

وقال أمين حسني، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «بلوغراوند»: «يمثل سوق دبي واحداً من أبرز الأسواق وأعلاها أداءً بالنسبة لنا في «بلوغراوند».