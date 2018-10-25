100 مليون زائر لدبي مول مع انطلاق إكسبو 2020

المصدر: دبي - بشار باغ

توقع باتريك بوسكيه شافان، الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار مولز» ارتفاع عدد زوار دبي مول إلى 100 مليون زائر سنوياً بحلول 2020 بالتزامن مع فعاليات إكسبو 2020 دبي.

وفي تصريحات على هامش مؤتمر صحافي بمناسبة الإعلان عن جدول الاحتفاليات بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاح دبي مول، قال شافان إن هدف استقطاب 100 مليون سنوياً إلى مركز التسوق الأشهر في العالم يمكن تحقيقه في ظل الخطط السياحية الطموحة التي تعمل عليها الحكومة وخاصة في إطار التحضيرات لاستضافة إكسبو 2020 دبي، ما يسهم في رفع أعداد السياح ونمو حركة زوار الإمارة من مختلف أنحاء العالم، وتوقع أن يتحقق عدد الزوار المستهدف بحلول 2020. وأشار إلى توقعات بأن يتراوح عدد الزوار بنهاية العام الجاري بين 85 و87 مليون زائر.

ولفت إلى أن دبي مول سجل زيادة في عدد الزوار الروس بنسبة 74 % في أول 10 أشهر من 2018، بالتزام من استمرار تدفق السياح الصينيين، مما يعزز الثقة بتحقيق العدد المستهدف لزوار المركز.

تقنيات حديثةولفت شافان إلى أهمية مواكبة نمو التجارة الإلكترونية وربطها مع تجرب التسوق التقليدية، مشيراً إلى أن إعمار مول تبحث أفضل الخطط لتعزيز رقمنة مول دبي وتوظيف التقنيات الحديثات لخدمة زواره والتفاعل معهم، وكشف أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول هذه الخطط.ولفت أن المركز سيشهد خلال الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل افتتاح أكبر متجر ضمن طابق واحد لشركة «نايكي» العالمية، موضحاً أن متجر آبل في دبي مول كان ضمن أول 3 متاجر حول العالم التي شهدت أول طرح لهواتف آبل الجديدة.

وأوضح أن دبي مول هو المركز الوحيد في العالم الذي حاز جائزة التميز الخمس النجوم في الخدمات لثلاث سنوات متواصلة وهي في العادة ليست مخصصة لمراكز التسوق.

برامج الولاء

وأكد شافان مواصلة الجهود لتعزيز جاذبية دبي مول باعتباره أيقونة سياحية متفردة في دبي والاستمرار في تقديم كل ما هو جديد ومبتكر لمفاجأة الزوار وتلبية متطلباتهم، سواء للتسوق أو الترفيه للاستمرار في زيارة المركز.

وأوضح أن دبي مول ليس مجرد مركز تسوق، بل هو وجهة سياحية متكاملة للترفيه والتسوق الفاخر.

ولفت إلى أن التعاون مع طيران الإمارات لمكافأة الزوار من خلال برنامج الولاء التابع للناقة «سكاي وردز» حقق نجاحاً لافتاً، حيث يتم تسجيل زيادة بنسبة 30 % أسبوعياً في عدد الأعضاء المسجلين في هذا البرنامج. وأشار إلى أن معدل فترة الزيارة لكل زائر تصل إلى 4 ساعات.

خلال العمليات الإنشائية

تطبيق ذكي

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «إعمار مولز» إن الأسبوع الجاري سيتم إطلاق التطبيق الجديد لدبي مول الذي سيضم دليلاً كاملاً لمرافق المركز والعروض المتنوعة، كما سيتضمن خريطة لتحديد المواقف الشاغرة مع إمكانية تحديد موقف السيارة الأقرب لمدخل المتجر الذي يريده الزائر، بالإضافة إلى إمكانية البحث عن موقع موقف السيارة من خلال رقم لوحة التسجيل.

وبحلول موسم الربيع في 2019، سيتم افتتاح 5000 موقف جديد للسيارات، بحيث يرتفع إجمالي المواقف المتاحة للزوار من 9500 موقف حالياً إلى 14000 موقف بعد تدشين توسعات المواقف الجديدة.

ولفت إلى أن مراكز التسوق في العصر الراهن، وفي مقدمتها دبي مول، يجب أن تتحول إلى منصة ذات وسائط متعددة لعرض المحتوى المناسب للمتسوقين والزوار على مدار اليوم، فالمحتوى الترفيهي مهم جداً للزوار. وأوضح أن دبي مول سيستقطب خلال الفترة المقبلة علامات تجارية حديثة مخصص للأجيال الشابة.

وأضاف شوفان: تعتبر المساهمات المجتمعية الإيجابية لـ«دبي مول» خلال عشر سنوات فقط غير مسبوقة على مستوى مراكز التسوق في العالم، ويواصل تحقيق أرقام قياسية في الأعداد السنوية للزوار بالتزامن مع المبيعات القوية ومكانته الراسخة كوجهة ترفيهية عائلية مفضلة، مما يسلط الضوء على المعايير الاستثنائية التي قام بإرسائها في القطاع. ويرجع الفضل في الإنجازات التي حققها «دبي مول» إلى الثقة الكبيرة التي يحظى بها بين المتسوقون من المحليين والعالميين وأيضاً ثقة شركائنا التجاريين والأداء المميز لفريق عملنا الذي لا يدخر وقتاً أو جهداً لضمان محافظة «دبي مول» على مكانته كمفخرة وطنية حقيقية. ونتطلع قدماً إلى السنوات العشر المقبلة التي سنستمر فيها في العمل على ترسيخ موقع «دبي مول» كوجهة تسوق وترفيه لا مثيل لها بالنسبة لجيل اليوم وأجيال المستقبل.

دبي مول أيقونة سياحية عالمية

وجهة عصرية

ويحتفل «دبي مول»، وجهة التسوق والترفيه الأكثر استقطاباً للزوار في العالم، بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه عبر باقة استثنائية من البرامج والأنشطة المميزة التي تقام خلال الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر، 2018. وسيكون الزوار على موعد مع عروض الأزياء الفاخرة، والفعاليات الترفيهية المتنوعة، بالإضافة إلى فرصة الفوز بالعديد من الجوائز القيمة، بما في ذلك ثلاث شقق من «إعمار العقارية». وبذلك، ستكون احتفالات «دبي مول» بهذه المناسبة إحدى أكبر الفعاليات المرتقبة لهذه السنة. وحقق «دبي مول»، أبرز مشاريع «إعمار مولز»، إنجازاً كبيراً مع استقباله لأكثر من 80 مليون زائر سنوياً خلال الأعوام الأربعة الماضية، مما رسخ مكانته بصفته الوجهة العصرية الأكثر شعبية في العالم. وخلال السنوات العشر الماضية، ساهم «دبي مول» في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، عبر توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، وعلاوة على دوره الحيوي في دعم نمو قطاعات تجارة التجزئة والمطاعم والمقاهي والترفيه. ويعتبر «دبي مول» الوجهة التجارية المفضلة لـ 2.5 مليار شخص يمكنهم الوصول إلى دبي خلال أربع ساعات طيران فقط، وأصبح من أهم الوجهات الجاذبة للسياح في المدينة.

دليل أنشطة الاحتفالات في نوفمبر

سيشهد «دبي مول» سلسلة من الأنشطة والفعاليات المميزة احتفالاً بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 28 نوفمبر 2018، وتتضمن ما يلي:

يوم العلم

احتفالاً بيوم العلم قام «دبي مول» بتكليف إعداد عمل فني خاص بعلم الدولة، يمكن مشاهدته خلال الفترة من 1 إلى 11 نوفمبر، في القاعة الرئيسية (جراند أتريوم). ويبلغ طول هذا التركيب الفني 180 متراً، ويمثل تحية إلى ماضي الدولة العريق وحاضرها المزدهر ومستقبلها المشرق. وأخيراً، تستضيف الأمم المتحدة و«جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي» معرضاً للصور بعنوان «حركة الناس People on the Move» من 24 أكتوبر إلى 20 نوفمبر.

عروض حية

سيكون العرض الصوتي والضوئي الذي تقدمه «لون روج»، شركة العروض الترفيهية الحية الجديدة التي أسسها رائد الأعمال الشهير غي لاليبرتي، مؤسس «سيرك دو سولي»، من أبرز العروض التي ستقام في «دبي مول» لهذه المناسبة. وهنالك أيضاً العرض البصري المذهل «تالسيمان» الذي يوظف أنوار الليزر والمؤثرات الخاصة لإبداع تجربة فنية بالوسائط المتعددة يمكن مشاهدتها كل ليلة في قاعة النجمة.

فعاليات الأزياء

ستقوم أكثر من 40 علامة تجارية للموضة بتنظيم فعاليات وأنشطة خلال احتفالات «دبي مول» بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه. وإضافة إلى ذلك، يقدم «دبي مول» خلال الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر فعالية «Vogue Loves Fashion Avenue» المستوحى من أجواء أهم عواصم الموضة في العالم، ويمثل احتفالية ذات طابع تجريبي بأشهر المدن والعلامات التجارية. ويعد الحدث ثمرة شراكة بين «دبي مول» و«فوغ أريبيا»، ويمكن لضيوفه الاستمتاع بزيارة مناطق تفاعلية خاصة في «فاشن أﭬنيو» تتضمن تركيبات فنية وصوراً في أجواء مفعمة بالإبداع. ويمكن للمهتمين التعرف إلى تفاصيل الحدث وفعالياته والمشاركين زيارة الموقع الإلكتروني www.thedubaimall.com/‏‏TDM10 خلال الأيام المقبلة.

شقق فاخرة

استمتعوا بتجربة تسوق استثنائية مع فرصة الفوز بواحدة من ثلاث شقق جديدة فاخرة من «إعمار العقارية». وسيتم الإعلان عن الفائز مساء كل جمعة خلال عرض «تاليسمان». وهنالك أيضاً جوائز أخرى تتضمن «بطاقات إعمار للهدايا» بقيمة 10 آلاف درهم، والعديد من المفاجآت المميزة التي تنتظر أعضاء برنامج إعمار مولز للولاء على مدى الشهر.

برج الأمنيات

ستثري الأمنيات اليومية والمفاجآت المتنوعة الزوار طيلة فترة الاحتفالات، وسيطلق «دبي مول» في هذه المناسبة «برج الأمنيات» الذي يدعو المتسوقين إلى تقديم أمنياتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ليحصلوا على فرصة تحقيقها. وإضافة إلى ذلك، سيقوم فريق «أعياد الميلاد» بالتجوال في «دبي مول» لمفاجأة الزوار بوجبات مجانية وهدايا أخرى لتجارب الطعام أيضاً.

مناسبات

ستتزين أهم المناسبات في شهر نوفمبر ببعد جديد خلال احتفالات الذكرى السنوية العاشرة، بما في ذلك مهرجان «ديوالي» الذي سيتم الاحتفاء له عبر تركيب فني عائم يدعى «فوياج» من إبداع «أيثير وهيميرا» من 1 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، على الواجهة المائية، حيث يمكن للضيوف التفاعل معه باستخدام هواتفهم المتحركة لتغيير التدرجات والأنماط اللونية لرسم مشهدية فنية ساحرة، كما تتضمن احتفالات «ديوالي» أيضاً عروض «بوليوود» الراقصة الحية.

منتجات حصرية

وطيلة فترة الاحتفال بمرور عشر سنوات على افتتاح «دبي مول»، سيقوم تجار التجزئة بإطلاق عروض خاصة ومنتجات حصرية وفعاليات غير متوقعة وغيرها من الأنشطة في المتاجر، ما يجعل من زيارة «دبي مول» خلال هذه الفترة تجربة استثنائية بكل المقاييس.

محمد العبار: تميز في التجزئة والضيافة والترفيه

أكد محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار العقارية» وعضو مجلس إدارة «إعمار مولز» أن دبي مول لعب دوراً داعماً للنمو الاقتصادي في الإمارات، حيث أرسى معايير جديدة للتميز، لم تقتصر على قطاع تجارة التجزئة فقط، بل شملت أيضاً الضيافة والترفيه، علاوة على دوره في ترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للموضة. ومنذ افتتاحه في نوفمبر، 2008، وتدشينه الرسمي في مايو، 2009، واصل «دبي مول» التركيز على المبادرات المبتكرة واستضافة مشاهير العالم، إضافة إلى كونه وجهة مفضلة للعائلات. وأضاف: حرصنا، مع مرور الوقت، على مواكبة أحدث التطورات التقنية في العالم الرقمي