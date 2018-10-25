جلفار: شراكات جديدة في معرض «سي بيه إتش آي» بمدريد

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت «جلفار» إبرام عددٍ من الشراكات والاتفاقيات الجديدة لتعزيز مكانة الشركة في قطاع الصناعات الدوائية عالميّاً. وجاء الإعلان خلال مشاركة الشركة بمعرض «سي بيه إتش آي» العالمي، أكبر معرض عالمي لتجارة المستحضرات الدوائية.

وحضر معرض «سي بيه إتش آي» العالمي 45 ألف زائر وأكثر من 2500 عارض، حيث شمل سلاسل التوريد المتكاملة، بما في ذلك المكونات وواجهات برمجة التطبيقات والسِواغ وخدمات العقود والتغليف والآلات.

وجاء المعرض عقب انطلاق الفعاليات الإقليمية لمعرض «سي بيه إتش آي» الشرق الأوسط، حيث شهد جناح «جلفار» إقبالاً كبيراً. ووصلت «جلفار» إلى القوائم النهائية للجوائز في فئتين خلال حفل توزيع جوائز «سي بيه إتش آي فارما»، الذي يحتفي بالشركات الدوائية المبتكرة التي تلتزم بتطوير هذا القطاع.

وقال جيروم كارل، المدير العام لشركة «جلفار»: إن مشاركة جلفار في معرض «سي بيه إتش آي» العالمي كانت «إيجابية للغاية»، وشكّل المعرض فرصةً رائعةً للترويج لشركتنا على الصعيد العالمي، وتسليط الضوء على العمل الحيوي الذي نقوم به لتوفير حلول الرعاية الصحية الفضلى في فئتها، والاطّلاع على أحدث التوجّهات والتقنيات في القطاع.