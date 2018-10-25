الشركات السويسرية العاملة في الإمارات توظف 11 ألفاً

المصدر: دبي - البيان

أكد مجلس الأعمال السويسري في دبي والمناطق الشمالية العلاقة الناجحة بين الإمارات وسويسرا، مشيراً إلى أن الشركات السويسرية العاملة في الإمارات توظف مجتمعة 11 ألف موظف في الدولة.

والعام الماضي، كانت سويسرا ثالث أكبر وجهة لصادرات السلع الإماراتية، حيث استقبلت ما يبلغ 27.5 مليار درهم من المنتجات والسلع من الإمارات، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي السويسري المباشر في الإمارات 73.46 مليار درهم، وهو ما يضع سويسرا في مرتبة أعلى من سنغافورة وأقل قليلاً من الصين من حيث حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات. ومع ارتفاع حجم التجارة البينية بين البلدين إلى 51.8 مليار درهم، فإن حركة التبادل التجاري هذه تتجاوز حجم التبادل التجاري الكلي بين سويسرا ودول مجلس التعاون الخمس المتبقية.

واستقبلت سويسرا خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 110.45 آلاف زائر، بزيادة قدرها 8.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومن المقرر أن ينظم المجلس حفل العشاء السنوي التقليدي في 16 نوفمبر بفندق ويستن دبي الميناء السياحي بيتش ريزورت آند مارينا، حيث يتوقع أن يحضره أكثر من 200 ضيف.