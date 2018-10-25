التوظيف عبر الإنترنت يسجل نمواً 27 % في الإمارات خلال الربع الثالث

المصدر: دبي - البيان

سجّل التوظيف عبر الإنترنت في الإمارات أكبر ارتفاع بنسبة 27% مقارنة بالربع الثاني من هذا العام، بفضل تعزيز الدعم المالي من قبل الحكومة عبر مختلف القطاعات، تبعاً لمؤشر مونستر للتوظيف (MEI) للربع الثالث من العام.

وجاءت الزيادة في التوظيف أونلاين خلال الأشهر الثلاثة الماضية في الإمارات بعد الإعلان عن الزيادة البالغة 1.97 مليار درهم في الاحتياطي العام للسنة المالية الحالية في الدولة. وبعد تخصيص نسبة كبيرة من هذه الميزانية الإضافية للمجلس الوطني للإعلام ووكالة الإمارات للفضاء، شهد مؤشر مونستر للتوظيف أعلى معدلات نمو للمهن في مجالات التسويق والاتصالات، والفنون والمجال الإبداعي والهندسة بنسبة 28% و19% على التوالي.

قال أبهيجيت موخيرجي، الرئيس التنفيذي لمونستر آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط: «كان الأثر السريع الذي تركه إعلان زيادة الميزانية على القطاعات ذات الصلة مثيراً للإعجاب. وتوضح لنا اللمحة التي قدمتها إحصاءات التوظيف عبر الإنترنت عن المناطق التي تركز عليها الشركات المحلية، أن الشركات في الإمارات سريعة الاستجابة لمخططات الحكومة».

وتشمل الوظائف الأخرى في الإمارات التي سجلت نمواً في الربع الثالث من عام 2018: المالية والمحاسبة بنسبة 16% والبرمجيات/‏‏الأجهزة/‏‏الاتصالات، والموارد البشرية/‏‏الوظائف الإدارية بنسبة نمو قدرها 13% لكل منهما. وتشمل المجالات التي ستسهم في نمو سوق التوظيف عبر الإنترنت في الإمارات العربية المتحدة: المواد الكيميائية (البلاستيك والمطاط والدهانات والأسمدة والمبيدات الحشرية) بنسبة 15% والإنتاج (التصنيع والسيارات والملحقات) والنفط والغاز بنسبة نمو قدرها 12% لكل منهما.