«مرينت» تستثمر 10 ملايين دولار بمشروع في بولندا

المصدر: دبي ــ البيان

أبرمت مجموعة مرينت، شركة تصنيع الزجاج في دولة الإمارات شراكة مع شركة سانت غوبان البولندية، لإنجاز مشروع قرية للتزلج بقيمة 10 ملايين دولار في بولندا.

يخضع هذا المشروع لإشراف شركة مرينت إس بي زو وهي شركة معنية بتطوير العقارات وتابعة لمجموعة مرينت تأسست في بولندا عام 2010، وقد أصبح الآن جاهزاً للإشغال.

وقال فزال مانيكيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مرينت: مع الضرائب المنخفضة والاقتصاد المفتوح وبيئة العمل السليمة وبرنامج الإقامة وسوق العقارات المنخفضة التكلفة، تبقى بولندا خياراً ممتازاً لأي شخص يفكر في الاستثمار في بولندا». وأضاف: «بغض النظر عن أي تخفيض محتمل للقيمة، تتمتع بولندا ببعض أفضل عائدات الإيجار في أوروبا، ويصعب العثور على عائد أفضل بهذه المنطقة من العالم».