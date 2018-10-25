عبد الله بن زايد: الشباب أعمدة التنمية في الوطن

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلـى للقوات المسلحة، شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والأمير أندرو دوق يورك الحفل الختامي للنسخة الخليجية الأولى من مسابقة رواد القصر الذي أقيم مساء امس في قصر الإمارات بأبوظبي.وفاز بالمسابقة سيف الدرمكي صاحب شركة ارتيلوس سوفت وير هاوس وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي وتسعى إلى توفير حلول الفحص الطبي «لمليارات المهمَلين» حول العالم عبر تسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة قطاع الرعاية الصحية وتحديداً في فحص المرضى عن بعد.

كما فازت شركة فودايت لمؤسسها عبدالله الشمري التي تقدّم أحدث الخدمات التكنولوجية للشركات العاملة في مجال الأغذية والمشروبات من خلال بوابة التجارة الإلكترونية التي توفر كافة الأدوات اللازمة كالمواقع وتطبيقات التجارة الإلكترونية حسب الطلب وأدوات الإدارة الذكية وبوابات الدفع الإلكتروني. كما فازت أميرة القبيطي عن تطبيق الراوي حيث يتميز تطبيق الراوي بأنه عابر للحدود لما يتمتع به من قدرات رقمية في إنشاء الكتب الصوتية وتوزيع الكتب العربية بمجموعة من اللغات الأجنبية وفازت أيضاً شركة «ون جي سي» لحارث العطاوي حيث تخدم ألف باحث عن عمل وتستمر في تطوير الوسائل التكنولوجية واستحداث الحلول المبتكرة لمساعدة الشركات على توظيف المواهب المناسبة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن الإمارات تؤمن أن الشباب هم أعمدة التنمية في هذا الوطن وأن الاستثمار في أفكارهم وقدراتهم والارتقاء بها وتوظيفها بشكل فاعل يدعم مسيرة نهضة وتقدم الوطن.

وأضاف سموه أن قيادة الدولة الرشيدة تعمل على دعم ريادة الأعمال وتشجيع الشباب على الابتكار للمساهمة في استشراف المستقبل ورسم خطوط حقبة اقتصاد ما بعد النفط حيث أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21» والذي يرتكز على تحفيز الأعمال والاستثمار وتنمية المجتمع وتطوير منظومة المعرفة والابتكار وتعزيز نمط الحياة بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارة وريادتها ويدعم مسيرتها الاقتصادية والتنموية والاجتماعي.

وأشار إلى أن أبوظبي تمضي قدماً في مسيرتها الريادية لتكون عاصمة للابتكار والابداع في العالم من خلال تعزيز ريادة الأعمال لدى المواطنين وتقديم الدعم المطلوب لإنجاح مشاريعهم الابتكارية وتهيئة بيئة حاضنة لتنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع ناجحة ومثمرة على أرض الواقع.

وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالشكر إلى صاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك على دعمه لمسيرة الابتكار وريادة الأعمال وحرصه على دعم مسابقة رواد القصر بنسختيها الإماراتية والخليجية ومد الشباب العربي بالمعلومات والنصائح التي ترفع عزيمتهم وتعزز إصرارهم على النجاح والتطور.

سموه يتجول في «واحة صندوق خليفة للابتكار» بحضور الأمير أندرو وحسين النويس

جولة

وقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بجولة ميدانية برفقة الأمير أندرو وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع في «واحة صندوق خليفة للابتكار» حيث التقى بأصحاب المشاريع المدعومة من الصندوق وشركائه المحليين وناقش معهم أفكارهم الإبداعية وطموحاتهم.من جانبه، قال الأمير أندرو: يسعدنا التواجد في النسخة الخليجية الأولى من مسابقة رواد القصر، وذلك من أجل تشجيع أصحاب الأعمال الناشئة ومساعدتهم على المضي قدماً في مشاريعهم». وأضاف أننا نهدف من خلال هذه المنصة إلى تمكين رواد الأعمال من دول التعاون من استعراض أفكارهم ومشاريعهم أمام جمهور من الشخصيات المؤثرة مما يخلق بيئة مناسبة للتواصل والاستكشاف وجعل مشاريعهم حقيقة وواقعاَ.

ابتكار وابداع

من جهته، أشاد حسين جاسم النويس في كلمته التي ألقاها خلال الحفل بنوعية المشاريع التي تم تقديمها في مسابقة رواد القصر لهذا العام على الصعيدين الإماراتي والخليجي والتي تميزت باعتمادها على الابتكار والإبداع كعنصرين أساسيين في ريادة الأعمال.

وقال: استطعنا منذ الدورة الأولى من مسابقة رواد القصر الإمارات التي أقيمت العام الماضي أن نحقق نجاحاً قياسياً على صعيد دعم المشاريع المبتكرة وتشجيع الشباب الإماراتي على ريادة الأعمال ويعود ذلك إلى دعم القيادة الرشيدة المطلق للصندوق ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للمسابقة نظراً لما تشكله من منصة مثالية وتفاعلية تعمل على احتضان الأفكار الإبداعية والمبتكرة بهدف تعزيز قدرات رواد الأعمال ومنحهم فرصة نوعية للاستفادة من الخبرات الدولية والمحلية المرموقة والبارزة في مختلف القطاعات والمجالات."

ولفت إلى أن الصندوق وافق على أكثر من 1400 مشروعاً بقيمة 1.66 مليار درهم ي منذ تأسيسه وحتى اليوم وتخطت المشاريع الناجحة الممولة من الصندوق ما نسبته 80% واستطاع الصندوق حتى العام 2017 القيام بأكثر من 800 حملة مستهدفة استقطب من خلالها ما يزيد عن 18 ألف شاب إماراتي للاستفادة من خدماته وقام فريق عمله المتخصص بتدريب أكثر من 8 آلاف رائد إماراتي من بينهم 60 % مواطنات.

وتابع: شكلت المشاريع الناشئة 79% من المشاريع المعتمدة يقابلها 21% للمشاريع القائمة والتي تحتاج إلى دعم للنمو والتطور وتم تصدير أكثر من 8 % من محفظة مشاريعنا النشطة وتم تحويل أكثر من 10 من المشاريع إلى حقوق الامتياز التجاري .

المسابقة العالمية

وستتاح الفرصة للفائزين للمشاركة في «مسابقة رواد القصر العالمية» وعرض مشاريعهم المبتكرة خلال التصفيات النهائية التي ست قام في قصر سانت جيمس في لندن بحضور الأمير أندرو دوق يورك مؤسس المبادرة بنسختها العالمية مما سيفسح المجال أمام رواد الابتكار والأعمال الإماراتيين والخليجيين بعرض أفكارهم أمام نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والممثلين عن أهم الشركات العالمية لينتقلوا بأعمالهم إلى مراحل متقدمة فيكملوا مسيرة النجاح والتألق التي بدأت بمشاركتهم وفوزهم في النسختين الإماراتية والخليجية من رواد القصر.

المشاريع الأفضل

انتهت الجولات الترشيحية، بتأهل 15متسابقاً، 8 منهم إماراتيون، و7خليجيين، من السعودية ومملكة البحرين، حيث اعتبرت تلك المشاريع الأفضل بين العديد من المشاريع المقدّمة لهذا العام. والمسابقة ثمرة تعاون الصندوق ونخبة من الشركاء المحليين وعلى رأسهم «صندوق الوطن»، وشركة «بريتيش بتروليوم»، و«سوق أبوظبي العالمي»، و«ستارت أيه دي - جامعة نيويورك أبوظبي»، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع» و«مركز خليفة للابتكار» و«سيا برتنرز»، و«قصر الإمارات».