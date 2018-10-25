«بريك بلك» يجمع كبار قادة الصناعة البحرية في العالم

المصدر: دبي - البيان

تتواصل الاستعدادات بدبي لإطلاق الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2019، والذي تستضيفه موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات.

ويجمع الحدث الأبرز من نوعه عالمياً، أهم خبراء الصناعة، والذين يعتبر العديد منهم الإمارات وإمارة دبي وجهة مفضلة لتنظيم هذا الحدث، إذ يشعرون بثقة كبيرة بأن المؤتمر والمعرض سيكون لهما أثر إيجابي في تسليط الضوء على القضايا الرئيسة في الصناعة، وجمع أهم اللاعبين في قطاعاتها الحيوية مثل شحن البضائع السائبة ونقل المعدات الثقيلة والضخمة للمشاريع.

وقال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: نشعر بالفخر ونحن نعلن أن الإمارات اليوم هي الدولة الرائدة في مجال القطاع البحري في الشرق الأوسط؛ ولذلك، أصبحت وجهة للعديد من الفعاليات البحرية ومحطة لعقد المؤتمرات والمعارض الدولية، وعليه فإننا سنعمل بأقصى درجات التعاون مع فريق بريك بلك، سعياً منّا لترسيخ مكانة الإمارات كمركز متميز لقطاع نقل البضائع السائبة والخدمات اللوجستي.

وأضاف: تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أهمية القطاع البحري كوسيلة فعالة لنقل وتسليم البضائع، وتعتمد جميع دول العالم على قطاع الشحن البحري لتسهيل عمليات التجارة وتعزيز فرص العمل، وتتقدم الإمارات بخطوات ثابتة لتكون في المرتبة الأولى لقائمة الدول البحرية الرائدة عالمياً، وهو ما يتطلب المحافظة على التطور والتنظيم باستمرار.

وسنقوم بتوحيد جهودنا مع جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمواجهة التحديات وتعزيز نمو هذه الصناعة والتي ستؤدي بدورها إلى ترسيخ مكانة الإمارات بين أفضل الدول المتخصصة في القطاع البحري.

وقالت الأميرة ساره آل سعود، مديرة تطوير الأعمال البحرية بالمنتدى الدولي للنقل البحري لدى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية: «انعقاد مثل هذا المؤتمر والمعرض في منطقتنا يمثل أمراً هاماً بالنسبة لنا، إذ يشكل منصة لتوليد وتبادل الأفكار المبتكرة في قطاع النقل البحري وتجارة المواد الخام والبضائع السائبة.

وكنت قد شاركت في الدورة الثالثة من هذا الحدث وألقيت الخطاب الافتتاحي فيه، وشعرت بالثقة والرضا الكبيرين لرؤية أهم الخبراء العالميين في هذا القطاع تجمعهم منصة واحدة للتعاون، حيث شارك كبار مشغلي خطوط الشحن البحري، وسلطات إدارة الموانئ، وأصحاب السفن، ووكلاء الشحن، وأتطلع شخصياً إلى أن تكون الدورة الرابعة، التي ستعقد في العام المقبل، بذات القدر من النجاح الذي حققته الدورة السابقة».

من جهة أخرى صرح محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات‎، قائلاً: «يشهد الاقتصاد العالمي تحسناً ملحوظاً، وتشير توقعات السنوات المقبلة إلى أرقام تدعو إلى التفاؤل على صعيد التطوير والتنمية، وسينعكس ذلك بشكل مباشر على صناعة شحن البضائع السائبة، حيث ستزداد كمية الصادرات والواردات العالمية بشكل كبير. ويفتح ذلك المجال أمام السوق للاستفادة من حالة التعافي وتحقيق المزيد من العوائد نتيجة النمو المتوقع في حجم التجارة».

وأضاف: تمثل صناعة شحن البضائع السائبة مصدراً رئيساً للفرص في منطقتنا، وهذا ما نؤمن به في موانئ دبي العالمية من أجل خلق المزيد من الفرص في هذه الصناعة، والحفاظ على ريادتنا العالمية.

إذ تصل مساحة المرافق الخاصة بشحن البضائع السائبة في ميناء جبل علي 1,4 مليون متر مربع، تضم 27 مرسى لسفن الشحن، وتبلغ المساحة المغطاة فيها 70,000 متر مربع. وسنواصل الاستثمار في مشاريع شحن البضائع السائبة لتلبية احتياجات عملائنا، كما سنعزز تعاوننا مع مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط لرفع مستوى التنافسية البحرية لدولة الإمارات عالمياً.

منصة

من المقرر أن تنعقد الدورة الرابعة لهذا الحدث لأول مرة في إمارة دبي يوم 11 و 12 فبراير 2019، في مركز دبي التجاري العالمي. ويطمح القائمون على الفعالية لجمع كافة الجهات المتخصصة في الخدمات اللوجستية مع مشغلي خطوط الشحن البحري ومالكي البضائع السائبة تحت منصة تفاعلية واحدة.