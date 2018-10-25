«دبي الصناعي» يؤكد أهمية البنية الذكية للتنمية المستدامة

المصدر: دبي - البيان

شارك مجمّع دبي الصناعي في فعاليات المنتدى الاقتصادي الهندي - الإماراتي بدورته الرابعة، بهدف إبراز معالم التجربة الرائدة لمجمّع دبي الصناعي في إسهامه بتطوير القطاع الصناعي بدبي، واستقطابه أسماء بارزة في مجال الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية من كل أنحاء العالم.

وخلال المنتدى، استعرض سعود أبو الشوارب، المدير العام لمجمّع دبي الصناعي، ركائز قيام قطاع صناعي إماراتي ذي مستويات إنتاجية عالية قادر على الإسهام في تحقيق استراتيجية التنويع الاقتصادي في الدولة. وتناولت كلمته، التي ألقاها أمام حضور كبير يتضمن مصنعين وخبراء من الإمارات والهند، أهمية البنية التحتية الذكية ودورها في فتح مجالات لا حصر لها للاستثمار والإنتاج الصناعي والابتكار.

وعقد وفد مجمّع دبي الصناعي الذي يرأسه سعود أبو الشوارب، المدير العام للمجمّع، لقاءات وتشاورات مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في المنتدى، بهدف بحث سبل التعاون والشراكة المستقبلية.

أثر كبير

وخلال كلمته، ألقى أبو الشوارب الضوء على الأثر الكبير للبنية التحتية الذكية على رفع مستوى الإنتاجية وتعزيز الكفاءة في العمليات الصناعية بشكل خاص، حيث أكد أن وظيفة البنية التحتية الذكية هو تسهيل العمليات التشغيلية للصناعة والتجارة بما يقود إلى بناء أساس متين للاقتصاد المتنوع.

وقال: «تقوم التنمية الاقتصادية على عدد من الركائز، من أهمها إيجاد فرص وافرة للمصنعين والتجار ورواد الأعمال لتقديم منتجات وخدمات تنسجم مع الحاجات المتنامية للسوق، كما تتطلب التنمية تعزيز مفهوم الابتكار في مؤسسات القطاع العام والخاص .

وأضاف: تعد البنية التحتية الذكية ركيزة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وهذا ما أدركته دبي منذ سنوات طويلة، ولذلك عملت قيادتنا الرشيدة على تطوير البنية التحتية للإمارات ودبي بشكل متواصل، وبتوظيف كل السبل المادية والعلمية والهندسية لتحقيق نتائج لافتة، قادت الدولة إلى الوصول لأعلى المراتب في مؤشرات التنافسية العالمية ومؤشرات سهولة مزاولة الأعمال.