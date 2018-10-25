«دبي الجنوب» و«الصحة» تتعاونان في دعم مصانع الأدوية

المصدر: دبي - البيان

وقّعت «دبي الجنوب» مذكرة تفاهم مع «وزارة الصحة ووقاية المجتمع» في سبيل تعزيز أطر التعاون في تمكين مصانع الأدوية والمستثمرين في قطاع الصناعات الدوائية في «دبي الجنوب» من مواجهة التحديات الناشئة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة. وتندرج الشراكة في إطار الالتزام المشترك في تحقيق التكامل الحكومي بما يصب في خدمة «رؤية الإمارات 2021»، مقدمةً إطاراً موحداً لتطوير إجراءات ترخيص وتسجيل مصانع الأدوية المقامة في «دبي الجنوب»، مع التركيز على تنفيذ التشريعات المعمول بها في الإمارات فيما يختص بالتراخيص اللازمة للصناعات الدوائية والمستحضرات الصيدلانية والوسائل الطبية.

جرى توقيع الاتفاقية في مقر «دبي الجنوب»، حيث وقّعها الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للتراخيص الصيدلانية في «وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، ومحسن أحمد الرئيس التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»، الذي أكّد أهمية التعاون الجديد بوصفه دعامة أساسية للارتقاء بأداء مصانع الأدوية العاملة ودفعة قوية باتجاه تفعيل إسهام قطاع الصناعات الدوائية في دعم مسار نمو وتنويع الاقتصاد الوطني وصولاً إلى مرحلة ما بعد النفط.