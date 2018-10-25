فلاي دبي تدشن رحلاتها إلى هلسنكي

المصدر: دبي ـ البيان

دشنت فلاي دبي أمس رحلاتها اليومية إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي لتكون أول ناقلة من الإمارات توفر رحلات مباشرة إلى هذه المدينة من دبي. وغادرت رحلة فلاي دبي أمس من المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي وهبطت في مطار هلسنكي الدولي قبل منتصف الليل.

وغادر على متن الرحلة وفد رسمي برئاسة رييتا سوان السفير الفنلندي في الإمارات وجيهون ايفندي نائب الرئيس للعمليات التجارية في فلاي دبي وتيري اوكوك نائب الرئيس للعمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة أوروبا والاتحاد الروسي الفيدرالي إضافة إلى وفد إعلامي يمثل الصحف المحلية والإقليمية. وكان في استقبال الوفد في مطار هلسنكي كبار المسؤولين في المطار.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الناقلة، قال جيهون ايفندي: باعتبارنا أول ناقلة توفر رحلات مباشرة من الإمارات إلى فنلندا، نتوقع أن تحظى هذه الوجهة باهتمام كبير من المسافرين من دبي والمنطقة عموماً، حيث تمثل المحطة الجديدة وجهة لعشاق المغامرات الباحثين عن رؤية الشفق القطبي وزيارة منطقة لابلاند، ولأولئك الذين يزورون عائلاتهم وأصدقائهم. وتجذب فنلندا سنوياً أكثر من 6 ملايين سائح، لكن معظم الرحلات التي تخدم السوق تعد رحلات موسمية. وستمثل رحلات فلاي دبي اليومية إضافة قيّمة للسوق، حيث تعطي للمسافرين خيارات سهلة للسفر إلى فنلندا، كما أنها ستسهم في تعزيز حركة السياحة والتجارة على مدار العام.

طلب متنامٍ

وقال: «شهدنا طلباً متنامياً منذ الإعلان عن الوجهة الجديدة في أبريل الماضي خاصة بالنسبة لمسافرينا على درجة رجال الأعمال. ونتوقع استمرار الزخم من دبي، كما أننا نلاحظ تنامي أعداد المسافرين عبر رحلات الربط من كلا الناقلتين فلاي دبي وطيران الإمارات. ويمكن للمسافرين من فنلندا الآن السفر بسهولة إلى الوجهات الأكثر شعبية على شبكة فلاي دبي مثل سريلانكا وتنزانيا، فضلاً عن شبكة طيران الإمارات في كل من الشرق الأقصى مثل استراليا وإندونيسيا وتايلند».

ورحلات هذه المحطة الجديدة ضمن رحلات الرمز المشترك مع طيران الإمارات، حيث توفر لمسافري الناقلتين فرصة السفر إلى مئات الوجهات حول العالم.

من جانبه قال تيري اوكوك نائب الرئيس للعمليات التجارية في طيران الإمارات لمنطقة أوروبا والفيدرالية الروسية «تعطي الشراكة الحيوية بين فلاي دبي وطيران الإمارات لمسافرينا خيارات لا تضاهى».

وأكدت رييتا سوان السفير الفنلندي في الإمارات أن هلسنكي تعد وجهة سياحية رائعة للمواطنين والمقيمين في الإمارات، مشيرة إلى أنه في فنلندا يمكن للسائح التمتع بالهواء النقي والطبيعة الخلابة والأمن، كما أن فنلندا توفر للزائر تجربة سياحية وأنشطة رائعة للعائلة.

المبنى 3

واعتباراً من 2 ديسمبر سيتم تشغيل رحلات هلسنكي إضافة إلى رحلات بعض الوجهات الأوروبية مثل بوخارست وكراكوف وبراغ وزغرب وغيرها من المبنى رقم 3 بمطار دبي والتي ستعمل على تحسين الربط بين الرحلات عبر مطار دبي الذي يعد واحداً من أكثر مطارات العالم إشغالاً.

المبنى 3

اعتباراً من 2 ديسمبر سيتم تشغيل رحلات هلسنكي إضافة إلى رحلات بعض الوجهات الأوروبية مثل بوخارست وكراكوف وبراغ وزغرب وغيرها من المبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي، التي ستعمل على تحسين الربط بين الرحلات عبر مطار دبي الدولي الذي يعد واحداً من أكثر مطارات العالم إشغالاً.