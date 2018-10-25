ارتفاع أسعار منتج الصناعة التحويلية بدبي

المصدر: دبي- فادية هاني

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية للربع الثاني من عام 2018 ارتفاعاً مقداره 2.25% مقارنة بالربع الأول من 2018، كما سجل ارتفاعاً مقداره 9.45% مقارنة بالربع الثاني من 2017، وذلك طبقاً لتقرير لمركز دبي للإحصاء. وجاء الارتفاع خلال الربع الثاني من 2018 مقارنة بأسعار الربع الأول 2018، نتيجة لزيادة أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.14%، التي أسهمت برفع الرقم العام للمنتج الصناعي بمقدار 1.91 نقطة، كما ارتفعت أسعار الفلّزات القاعدية بنسبة 3.26%، التي أسهمت بدورها برفع الرقم العام بمقدار 0.43 نقطة.

وزادت أسعار منتجات التبغ 2.96% ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.38% والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية 2.15% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى 2.01% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة بنسبة 1.91%، والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 0.70% والمواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.37% ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث بنسبة 0.02%.

انخفاضات

من ناحية أخرى فقد سجلت بعض الصناعات انخفاضاً في أسعارها مقارنة بالربع الأول من العام، حيث انخفضت أسعار إصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 3.52% والمنتجات الغذائية 2.24% والجلد والمنتجات ذات الصلة 1.96% والمشروبات 1.26% والمعدات الكهربائية 0.75% ومنتجات المعادن المشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات 0.45% والأثاث 0.35% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 0.21% والصناعات التحويلية الأخرى 0.21% والورق ومنتجات الورق 0.13%، فيما استقرت أسعار المنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها والمنسوجات والملابس عند مستوياتها السابقة.

على أساس سنوي

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاً مقداره 9.45% خلال الربع الثاني من 2018 مقارنة مع الربع الثاني 2017، مع ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة 38.08%، ما رفع الرقم العام للمنتج الصناعي بمقدار 6.72 نقاط، وارتفعت أسعار الفلزات القاعدية 18.05%، ما رفع الرقم العام للمنتج الصناعي 2.25 نقطة. وارتفعت أسعار المعدات الكهربائية 8.52% والصناعات التحويلية الأخرى 6.22% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.51% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 3.34% والجلد والمنتجات ذات الصلة2.87% ومنتجات المطاط واللدائن 2.29% والمشروبات 1.88% ومنتجات التبغ 1.77% والكيماويات والمنتجات الكيميائية 1.72% والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة 1.13% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة 0.77% ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات 0.68%.

وسجلت بعض الصناعات انخفاضاً في أسعارها خلال الربع الثاني من عام 2018 مقارنة بالربع المناظر من 2017، حيث انخفضت أسعار المنتجات الغذائية 6.56% وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات 3.89% والحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية 1.20% والورق ومنتجات الورق 1.13% والملابس 0.73% والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث 0.54% والأثاث0.17%.