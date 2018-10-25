مطار رأس الخيمة يستقبل أول رحلة من لوكسمبورغ

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

استقبل مطار رأس الخيمة الدولي أول رحلة جوية مباشرة من لوكسمبورغ، التي سيرتها شركة «لوكس إيرتورز» الأوروبية لتنظيم الجولات السياحية.

وحملت الطائرة التي قوبلت لدى هبوطها بتحية مدافع المياه التقليدية، 165 مسافراً، منهم إعلاميون وشخصيات بارزة من قطاع السياحة والسفر، حيث كان في استقبالهم وفد من كبار الشخصيات على رأسهم المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس هيئة الطيران المدني في رأس الخيمة، وإليزابيث كاردوسو سفيرة لوكسمبورغ، وعدد من كبار المسؤولين في هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ومطار رأس الخيمة.

وتسيّر شركة «لوكس إيرتورز» رحلة جوية مباشرة إلى المطار كل أربعاء، ما يتيح للسياح القادمين من الأسواق الأوروبية رحلة مباشرة وأكثر سهولة إلى واحدة من أسرع وجهات العطلات نمواً في المنطقة. وأوضح هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: نتطلع قدماً إلى الآفاق المتميزة، التي ستثمر عنها شراكتنا طويلة الأمد مع «لوكس إيرتورز»، ونحن سعداء بهذا النمو المتواصل في قائمة شراكاتنا الاستراتيجية مع أبرز الشركات في قطاع الطيران والسفر على مستوى العالم، وهو ما من شأنه أن يلعب دوراً محورياً في زيادة أعداد زوار الإمارة القادمين من مختلف أرجاء العالم.

توسع

وقال سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة: نسعى إلى تعزيز التواصل المباشر مع أرجاء القارة الأوروبية لاستقبال أعداد المسافرين المتزايدة منها إلى الإمارة، وأكد الالتزام الراسخ بمواصلة بناء شبكتنا المتنامية من المسارات والوجهات لتمكين المسافرين من الوصول بسهولة إلى إمارة رأس الخيمة، والتمتع بالخدمات عالمية المستوى التي نقدمها.

وقال ألبيرتو كونكيل نائب الرئيس التنفيذي للجولات التشغيلية والمبيعات لمجموعة «لوكس إير»، إن «لوكس إيرتورز» وقعت اتفاقيات مع عدد من أبرز الفنادق الفاخرة في رأس الخيمة لتوفر للزوار تشكيلة جذابة من الباقات، التي تضم عروضاً على الإقامة والتجارب والمغامرات المشوقة.

وفي الوقت الراهن، يستقبل مطار رأس الخيمة الدولي رحلات مباشرة عارضة ومجدولة من مختلف الوجهات العالمية بما فيها: القاهرة؛ وإسلام آباد؛ وجدة؛ ولاهور؛ وبيشاور؛ وكاليكوت؛ وكاتوفيتشي؛ وبوزنان؛ ووارسو؛ وروكلو؛ وبراغ وموسكو؛ إضافة إلى لوكسمبورج.