«أسماك» تكشف عن منتجات وخدمات جديدة خلال معرض «سيفكس»

المصدر: دبي- البيان

تعرض شركة «أسماك»، مجموعة جديدة من المنتجات وحلول خدمات الضيافة والطعام خلال مشاركتها في معرض «سيفكس الشرق الأوسط 2018» الذي يقام بين 30 أكتوبر و1 نوفمبر.

وقال أندريا كابوتشيا، مدير خدمات الضيافة والطعام في «أسماك»: تكشف «أسماك» خلال المعرض عن رؤيتها للمستقبل والخطط التي يجري العمل عليها حالياً لتحقيق أهداف الشركة في قطاع المأكولات البحرية؛ ويشمل ذلك إطلاق علاقات تعاون جديدة مع العديد من الشركاء البارزين في القطاع، وذلك لمواصلة نمو وانتشار العلامة التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال مأمون عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أسماك»: «يشهد قطاع المأكولات البحرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً غير مسبوق له في الطلب. ونعمل دوماً على مواكبة التغيرات التي تؤثر في عملنا».