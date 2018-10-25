«إلينغتون» تستكمل وضع أساسات مشروع «بلغرافيا سكوير»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إلينغتون» للتطوير العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، الانتهاء من وضع الدعائم والأساسات في مشروعها الجديد «بلغرافيا سكوير»، في منطقة «دائرة قرية جميرا».

كما عيّنت الشركة أيضاً مقاول تعبئة الموارد للبدء قريباً في استكمال الأعمال الإنشائية. ويمثّل «بلغرافيا سكوير» امتداداً للنجاح الذي حققه إطلاق 5 مشاريع تحت مظلة العلامة التجارية «بلغرافيا». وأكدت الشركة التزامها بتسليم المشاريع إلى المالكين وفق الخطط الزمنية المحددة.

ويمتاز «بلغرافيا سكوير» بتصميمه المعماري الحديث، وسيضم مبنيين متقابلين بشكل «L» بين مباني «بلغرافيا» و«بلغرافيا 2»، ليكون المشروع بمثابة مجتمع صغير في قلب مجتمع حيوي أكبر. وقال جوزيف توماس، العضو المنتدب لشركة «إلينغتون»: نثق بأن المشروع سيحظى باهتمام المشترين، وسيقدم المجمع السكني باقة واسعة من المرافق.