302 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 302 مليون درهم، حيث تم تسجيل 119 مبايعة بقيمة 187 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 60 مليون درهم و96 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 127 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين في منطقة البرشاء الثانية. وتصدرت اليفرة 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 15 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم. وتصدرت ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 17 مبايعة بقيمة 4 ملايين.

وسجلت الرهونات 115 مليون درهم، منها 23 رهن أراضٍ بقيمة 76 مليون درهم، و23 رهن فلل وشقق بقيمة 39 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 15 مليون درهم ورهن بالمركاض بقيمة 15 مليون درهم.