مشروع ميرا بجزيرة الريم قارب على الانتهاء

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الدار العقارية أن مشروع ميرا في جزيرة الريم قارب على الانتهاء، لتبدأ عملية التسليم للعملاء خلال الربع الأخير بعد الحصول على الموافقات النهائية والأوراق اللازمة من الجهات المختصة.

وتم تعيين مقاولين فرعيين لاستلام الأعمال الرئيسية لمشروع ذا بردجز في جزيرة الريم، الذي تم إطلاقه في أبريل 2017 ويضم 6 مبانٍ. وتشهد أعمال صب الأسمنت وعزل المياه تقدماً ملحوظاً في المباني الثلاثة في المرحلة الأولى، بينما تقارب أعمال الحفر على الانتهاء في المباني الثلاثة الأخرى.

وتم تجهيز فلل العرض بالكامل وافتتاحها في مشروع ياس إيكرز، المطل على الواجهة البحرية، الذي يضم ملعباً للغولف في جزيرة ياس. وتتواصل الأعمال الإنشائية على قدم وساق في الفلل الـ652 التي تم إطلاقها، وتم الانتهاء من تجهيز شبكات المرافق الرئيسية. ومن المتوقع بدء تسليم الوحدات في 2019، ما يزيد من عدد السكان الحاليين في جزيرة ياس عقب تسليم الوحدات في مشروعي أنسام ووست ياس.

وتتقدم أعمال البناء الرئيسية بشكل جيد حسب الجدول الزمني المحدد في المجمعين السكنيين الواقعين على الواجهة البحرية لجزيرة ياس، حيث تجري أعمال صب الأسمنت وعزل المياه في المباني الـ13 لمشروع وترز أج، وتتواصل الأعمال الإنشائية بجميع المباني السكنية الخمسة والمنازل الشاطئية في المايان. وبالنسبة لممشى السعديات، فإن الأعمال به تشهد تقدماً ملحوظاً ليكون التسليم حسب الموعد المحدد العام المقبل، وأحرزت الأعمال الإنشائية تقدماً ملحوظاً في جواهر السعديات.