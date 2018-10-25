«أدنيك» تطلق أول خدمة للمحادثة التفاعلية الرقمية في قطاع مراكز المعارض والمؤتمرات بالمنطقة

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» أمس، إطلاق خدمة المحادثة التفاعلية الرقمية «جواب»، وذلك عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، الذي يهدف للإجابة المباشرة والآلية عن استفسارات المتعاملين من عارضين ومنظمين، بالإضافة إلى زوار مراكزها المختلفة حول القضايا كافة المتعلقة بالمعارض والمؤتمرات وتنظيمها والخدمات التي تقدمها الشركة في هذا المجال.

وبذلك تكون «أدنيك» أول شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بتطبيق هذا البرنامج في قطاع مراكز المعارض والمؤتمرات المتخصصة، ومن أوائل الشركات العالمية التي قامت بتبني هذه التقنية الحدثية التي ستساهم في تسهيل وتقليل الوقت اللازم للحصول على المعلومات من قبل المتعاملين في القطاعين العام والخاص.

وستقوم الشركة بإطلاق المرحلة التجريبية لبرنامج «جواب» خلال معرض «جيمز كون الشرق الأوسط 2018»، الذي ينطلق اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بهدف اختبار وتطوير قدرات البرنامج عبر موقع الشركة adnec.ae، حيث سيتم اختبار الخدمة وبشكل مبدئي باللغة الإنجليزية، على أن يتم إضافة اللغة العربية وعدد من اللغات الأخرى في المستقبل.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض ومجموعة الشركات التابعة لها: نسعى على الدوام إلى تبني التقنيات الحديثة كجزء من جهودنا المتواصلة لتعزيز ثقافة الابتكار والتميز، التي تساهم وبشكل فاعل في تعزيز تنافسيتنا وقدرتنا على التأكيد على مكانة أبوظبي كعاصمة لسياحة الأعمال في المنطقة. ومن المقرر إطلاق المرحلة الثانية من الخدمة خلال معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2019»، على أن تحتوي على مزيد من المزايا والتحسينات.